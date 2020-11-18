Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 19 ноября из-за сильного ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные осадки, преимущественно дождь. Ветер прогнозируется южный, юго-западный 6-11 м/с, ночью местами, утром и днем на большей части территории страны с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов выше нуля, по востоку — от нуля до плюс 2. Днем будет 5-10 градусов тепла, по востоку — плюс 2-4.

Источник: БелТА