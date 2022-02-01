Орда: только у белорусского народа есть право определять свое будущее

Только у белорусского народа есть право определять свое будущее и решать, как ему жить, заявил сегодня журналистам председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда во время V Пленума Совета ФПБ в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

«Республика Беларусь состоялась как социальное государство. Те социальные гарантии, которые есть у нас и прописаны в Конституции, расширены в проекте Основного закона. Нужно отметить, что многие народы мира не имеют таких социальных гарантий и борются за них. Мы же говорим об этих вещах как о привычных, обыденных — это социально ориентированная экономика, наша независимость. Но это те понятия, которые сегодня требуют не только поддержки, но и, безусловно, защиты. Нужно объединяться и помогать нашей стране защищать свои интересы. Сила любого государства в единстве», — сказал Михаил Орда.

Принятая во время форума декларация в поддержку общественной инициативы «Мы вместе — за Беларусь!» направлена на подготовку и проведение референдума с активным участием представителей гражданского общества. «Для того чтобы донести живое слово, мы берем на себя обязательство разъяснять людям непонятные моменты в изменениях и дополнениях в Конституцию, развеивать возможные сомнения. Это очень важное мероприятие, поскольку будет организовано наблюдение на всех участках голосования. Сегодня мы подбираем своих наблюдателей, чтобы они реально видели и могли точно и объективно рассказать, как проходит голосование, чтобы никто не имел возможности какими-то фейками или вбросами исказить информацию», — рассказал лидер ФПБ.

По его словам, это очень важная работа, поскольку подготовка к референдуму проходит в крайне непростых условиях, продолжается беспрецедентное экономическое давление на страну. «Страны Запада проводят по отношению к Беларуси свою политику, нагло и хамски вмешиваются в жизнь суверенного государства. Для этого используются всяческие методы и формы, например, санкции, которые в первую очередь направлены против простых белорусов. Потому что если человек не работает, то ему будет не за что жить. Это делается для того, чтобы вызвать недовольство, — подчеркнул Михаил Орда. — Однако белорусы — умная и мудрая нация и мы должны объединиться против этой агрессии. Мы призываем всех солидарно выступить единым фронтом. Нужно не дать возможности диктовать нам свои условия, чтобы только у самого белорусского народа было право определять свое будущее и решать, как ему жить».-0-

Фото пресс-службы Федерации профсоюзов

ФПБ выступила с общественной инициативой в поддержку проведения референдума