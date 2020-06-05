Организации и предприниматели района продолжают помогать медикам

Наша газета уже не раз рассказывала о том, что трудовые коллективы и жители района в это непростое время оказывают помощь центральной районной больнице. Сегодня она, конечно, не лишняя, но для медицинских работников не менее важно и осознание того, что мы понимаем, насколько им сейчас нелегко, и хотим их поддержать.

На минувшей неделе больница получила еще один подарок — газонокосилку. Ее подарили работники филиала «Пуховичский район газоснабжения».

— Это подарок не от организации, а от нашего коллектива, — говорит начальник филиала Виктор Павловский. — Работники поддержали инициативу, собрали деньги. Не хотелось приобрести что-то лишнее или теперь вовсе ненужное. Поэтому мы посоветовались с руководством центральной районной больницы и купили газонокосилку. Учитывая то, что территория учреждения здравоохранения немалая, наш подарок будет полезен.

Участие в марафоне добрых дел приняли и предприниматели района.

— Чтобы разнообразить питание медицинских работников, нам доставили продукты ООО «Шацкий мастер», ОДО «Родительское наследие», индивидуальный предприниматель Вячеслав Габриелян, ЧТУП «Сабис», — рассказала главный врач Марьиногорской ЦРБ Людмила Жаринова. — Мы очень благодарны всем.

Приятно, что в сложные времена наши люди умеют объединиться, протянуть друг другу руку помощи.

Ольга САВАСТЮК.