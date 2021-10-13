«Хочу продать пучок зелени со своего огорода, литр домашнего молока, только что собранные ягоды, грибы. Только вот как поступить: отнести продукцию на рынок или выбрать место большой проходимости, чтобы наверняка «зацепить» покупателя? Не важно, что при этом стану участником несанкционированной торговли. Главное, чтобы людям удобно было, и товар разошелся гораздо быстрее, чем на рынке»… Так, наверное, размышляют некоторые из желающих продать выращенные в огороде овощи-фрукты, выбирая между «разрешено» и «я так хочу».

— Организовывать торговую точку там, где захотелось, нельзя, — рассказывает начальник отдела экономики Пуховичского районного исполнительного комитета Алла Сушко. — В таком случае продавцы могут быть привлечены к административной ответственности. Физические лица, изъявившие желание торговать, должны делать это там, где у нас предусмотрены торговые зоны.

В Пуховичском районе предусмотрен и утвержден районным исполнительным комитетом перечень мест для реализации физическими лицами товаров. Это автомобильная стоянка на автодороге М-5 «Минск-Гомель» (37 км — слева, 68 км — справа), агрогородок Шацк (остановочный пункт), деревня Хозянинки (площадка возле магазина облпотребобщества), городской поселок Руденск (переулок Первомайский, возле дома 1). Также в Марьиной Горке на городском рынке по улице Ленинская предусмотрены места для реализации произведенной в личном хозяйстве продукции.

Торговля, осуществляемая индивидуальными предпринимателями, организовывается иначе. Если предприниматель берет какой-либо товар на свое усмотрение и располагается в удобном, на его взгляд, месте, не разрешенном для торговли, то его могут привлечь к административной ответственности. Чтобы избежать неприятных ситуаций, нужно изучить перечень мест размещения торговых объектов и объектов общественного питания: он размещен на сайте Пуховичского районного исполнительного комитета. С главной страницы нужно зайти в раздел «Экономика» — «Торговля, бытовое обслуживание» — «Перечни мест размещения торговых объектов и объектов общественного питания».

Решением Пуховичского районного исполнительного комитета от 5 июля 2021 года №2174 был утвержден перечень мест размещения нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов общественного питания, маршрутов движения передвижных торговых объектов, передвижных объектов общественного питания. На сегодняшний день определено 296 мест, где размещаются нестационарные торговые объекты.

— Перечень был разработан для создания лучших условий обслуживания населения в области торговли и общественного питания, содействия развитию торговли. В нем указаны места размещения нестационарного объекта, адресные ориентиры, сроки размещения, виды реализуемых товаров, — уточнила Алла Сушко.

Марина РЫЖОВА.