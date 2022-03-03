Основные изменения в порядке заполнения формы ПУ-3 «Индивидуальные сведения»

Внесены изменения в постановления правления Фонда социальной защиты населения от 29.06.2009 N 10 и от 19.06.2014 N 7 (постановление правления ФСЗН от 24.12.2021 N 14)

1. Новые коды вида деятельности

Для заполнения в форме ПУ-3 для кодов категории застрахованного лица «01», «07», «30», начиная с отчетного периода 2022 года, введены новые коды вида деятельности — «ДЕТИ0», «ДЕТИ50», «ДЕТИ100», «ДПОСОБ50», «ДПОСОБ100». Периоды по коду вида деятельности «ДЕТИ» для указанных категорий застрахованных лиц с отчетного периода 2022 года не заполняются.

В соответствии с приложением 2 к Инструкции о порядке заполнения форм документов персонифицированного учета (далее – Инструкция):

N п/п в приложении 2 к Инструкции о порядке заполнения форм ДПУ Код Полное наименование

52-1 ДЕТИ0 Период отпуска по уходу за ребенком и ухода за детьми до достижения ими возраста 3 лет без выплаты пособия по уходу за ребенком

52-2 ДЕТИ50 Период отпуска по уходу за ребенком и ухода за детьми до достижения ими возраста 3 лет с выплатой пособия по уходу за ребенком в размере 50 процентов от установленного размера

52-3 ДЕТИ100 Период отпуска по уходу за ребенком и ухода за детьми до достижения ими возраста 3 лет с выплатой пособия по уходу за ребенком (детьми) в размере 100 процентов от установленного размера

52-4 ДПОСОБ50 Период получения пособия по уходу за ребенком (детьми) в возрасте до 3 лет лицами, не находящимися в отпуске по уходу за ребенком (детьми) в возрасте до 3 лет, с выплатой пособия по уходу за ребенком (детьми) в размере 50 процентов от установленного размера

52-5 ДПОСОБ100 Период получения пособия по уходу за ребенком (детьми) в возрасте до 3 лет лицами, не находящимися в отпуске по уходу за ребенком (детьми) в возрасте до 3 лет, с выплатой пособия по уходу за ребенком (детьми) в размере 100 процентов от установленного размера

В графе «показатель» в разделе «Дополнительных сведениях о стаже» формы ПУ-3 указывается соответствующее количество детей в возрасте до 3 лет, графа «продолжительность рабочей недели» не заполняется.

2. Новые коды причин выплат ниже МЗП

В перечень кодов причин начисления выплат (дохода), на которые начисляются обязательные страховые взносы, ниже уровня месячной минимальной заработной платы, установленного и проиндексированного в соответствии с законодательством (приложение 5 к Инструкции) внесены дополнения: код «23» — «Изменение размера минимальной заработной платы», код «24» — «Участие представителя государства в работе органов управления».

3. Лица, самостоятельно уплачивающие обязательные страховые взносы

Физические лица, самостоятельно уплачивающие обязательные страховые взносы, подают ПУ-3 по итогам 2021года не позднее 31 марта 2022 года (пункт 16 Правил индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц в системе государственного социального страхования (далее — Правила)). Формы ПУ-3 заполняются на основании начисленных в соответствии с законодательством обязательных страховых взносов за периоды, в которых возникли обязательства по их уплате, и (или) периодов неосуществления деятельности. При условии отсутствия задолженности по уплате обязательных страховых взносов форма ПУ-3 на физических лиц, самостоятельно уплачивающих обязательные страховые взносы, может заполняться и представляться работником органа Фонда на основании данных об уплаченных обязательных страховых взносах и информации о периодах, в которых возникли обязательства по их уплате (части 1 и 4 пункта 10 Правил).

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Пуховичский районный отдел

Минского областного управления

Фонда социальной защиты населения