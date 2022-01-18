Семейный капитал: изменения

В Беларуси 117,5 тыс. многодетных семей. Открыто 108,4 тыс. депозитных счетов «Семейный капитал»*.

С 1 января 2022 года новый размер семейного капитала составляет Br25 995, на его формирование в 2022 году прогнозируется направить Br379,7 млн.

Основные изменения в предоставлении семейного капитала с 1 января 2022 года (установлены указом Президента от 12 октября 2021 года №389 и постановлением Совета Министров от 14 декабря 2021 года №720) в части:

назначения семейного капитала при усыновлении детей:

— усыновленные дети учитываются в составе новой семьи независимо от того, что до усыновления на них уже был начислен семейный капитал, исключение — если усыновляется ребенок супруга (супруги);

— при усыновлении ребенка супруга (супруги) семейный капитал не назначается, но этот ребенок будет учтен, если после его усыновления родится (будет усыновлен) еще ребенок;

состава семьи при досрочном распоряжении семейным капиталом:

— учитываются супруги, в том числе если они не были учтены при назначении семейного капитала, а также в случае снятия у них судимости за ранее совершенные преступления;

сроков досрочного использования капитала:

— на получение платных медицинских услуг срок увеличен с 1 года до 2 лет;

— на приобретение товаров, предназначенных для социальной реабилитации и интеграции инвалидов в общество, — на срок установления инвалидности;

расширения направлений досрочного использования средств:

— на улучшение жилищных условий (дополнено — на приобретение доли жилого помещения, на погашение займа организации, полученного по месту работы, на погашение кредита, выплачиваемого по договору о переводе долга или о приеме задолженности);

— на получение образования (дополнено — учреждениями высшего и среднего специального образования потребительской кооперации Беларуси и учреждениями высшего образования ФПБ);

— на медицинские услуги (дополнено — на приобретение медицинских изделий при проведении операций в ортопедии);

— введено новое направление — на приобретение товаров, предназначенных для социальной реабилитации и интеграции инвалидов в общество.

*На 1 января 2022 года.

Источник: Министерство труда и социальной защиты.