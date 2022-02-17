Особенная  специализация  ветеринарного  врача

Сергей Синкевич — ветеринарный врач отдела маркетинга и сбыта ООО «Белэкотехника».

Эта должность объединяет две, казалось бы, совсем разные специальности: ветеринарного врача и специалиста по популяризации продукции предприятия, расширению географии ее применения в сфере зоотехнии.

— Для меня работа эта интересна прежде всего тем, что она связана с частыми поездками по нашей республике и другим странам, — рассказывает Сергей Валентинович. — Так, во время поездок по белорусским хозяйствам я знакомлюсь с объектами животноводства, подсказываю, что можно улучшить, к примеру, в процессе кормления животных, профилактики их заболеваний и в лечении. Предлагаю различные варианты, в том числе и с применением препаратов, которые выпускает ООО «Белэкотехника». К слову, на сегодняшний день продукция нашей компании используется более чем 700 сельскохозяйственными предприятиями всех регионов республики.

Наша компания занимается производством и реализацией широкого спектра ветеринарных препаратов, готовых кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных и птицы. Линейка такой продукции составляет уже 130 наименований.

За 10 лет работы в компании я побывал во многих других странах. Продукция ООО «Белэкотехника» поставляется на рынки России, Украины, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Грузии. Планомерно ведется работа по продвижению нашей продукции в этих странах и выходу на рынки других государств, таких как Турция, Иран, арабские страны.

Использование качественного сырья и жесткий контроль на всех этапах технологического процесса обеспечивают высокое качество нашей продукции, о чем свидетельствует получение сертификата о том, она соответствует требованиям стандарта Правила ЕС по надлежащей производственной практике (GMP) лекарственных средств для человека и применения в ветеринарии.

Мне интересно участвовать в разработках новых препаратов, предлагать идеи. Специалисты отдела качества и развития нашей компании работают в тесном сотрудничестве с учеными Витебской государственной академии ветеринарной медицины и Национальной академией наук Беларуси. Систематически отслеживается передовой опыт отечественных и зарубежных ученых, что позволяет повышать качество продукции и оперативно внедрять новые технологические разработки.

Андрей МАЗАНИК.