Остановились в шаге от победы

С 14 по 15 декабря 2021 года на базе Белорусского государственного аграрного технического университета состоялся республиканский конкурс «Агромастерство» среди учащихся учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего специального образования, по специальности «Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства (электроэнергетика)».

Команда УО «Марьиногорский государственный ордена “Знак Почета” аграрно-технический колледж имени В.Е. Лобанка» (Канаш Максим, Лукашенок Дмитрий, Малашук Никита) остановилась в шаге от победы, заняв II место, а учащийся Малашук Никита в личном зачете занял I место.

По данным сайта Минского облисполкома.