Остановочных пунктов для отдыха в лесных массивах станет больше

Большой популярностью у многих любителей отдыха на лоне природы пользуются остановочные пункты, построенные охотколлективами Пуховичской районной организации БООР вблизи дорог, проходящих по лесным массивам.

Приятно отдыхать на свежем воздухе в красивом обустроенном месте, где за большим столом и под крышей на случай дождя может разместиться десять и больше людей. Здесь же приготовлены места для разведения костра. На многих лесных остановочных пунктах имеются также стационарные мангалы.

— В последние время наши егеря совместно с активом охотколлективов занимаются обновлением построенных ранее и строительством новых остановочных пунктов на территории охотдач, — рассказывает директор Пуховичской РОС РГОО «БООР» Виктор Соболевский. — Такие места отдыха для охотников и других посетителей леса созданы во всех охотдачах, закрепленных за нашей организацией. На территории Новоселковской охотдачи имеется два остановочных пункта, в Сутинской — три, в Краснооктябрьской — четыре.

Егерь Степан Юрчик (он же и председатель Сутинского охотколлектива) заверяет, что к концу этого года в местном лесу появится еще один новый остановочный пункт.

— В этом есть потребность, — считает Степан. — Люди нередко, особенно летом, интересуются, как проехать к остановочному пункту и можно ли там разместиться, чтобы большой компанией отметить день рождения или какой-либо другой праздник. Мы никогда никому не отказываем. Стараемся оставлять на остановочных пунктах готовые дрова. Только просим гостей соблюдать чистоту и порядок, о чем напоминают и установленные аншлаги.

Андрей МАЗАНИК.