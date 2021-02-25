«Оставляешь место ДТП – совершаешь преступление!»

Под таким названием 26 февраля Госавтоинспекция проводит Единый день безопасности дорожного движения. Направлен он на профилактику происшествий, участники которых оставляют место ДТП.

Основными причинами ДТП по-прежнему являются нарушения ПДД пешеходами, превышение или неправильный выбор водителями скорости движения, управление транспортом в состоянии опьянения, водители – «бесправники», а также нарушение правил обгона и проезда пешеходных переходов.

Анализ аварийности показал, что самыми тяжелыми последствиями характеризуются лобовые столкновения, на долю которых приходится основная часть погибших в автоавариях людей. Данные происшествия имели место из-за неправильной оценки водителями сложившейся дорожной обстановки или неправильных действий при возникновении опасной ситуации. В снегопад, туман, при скользком покрытии и высокой интенсивности движения, особенно в предвыходные и выходные дни, любая ошибка, будь то нарушение правил обгона или скоростного режима, неминуемо приводила к беде.

С начала 2021 года на автодорогах Минской области произошло 70 дорожно-транспортных происшествий, в которых 15 человек погибли и 70 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Как показала практика прошлого года случаи оставления водителями мест ДТП и неоказание помощи пострадавшим не единичны. И одним из основных направлений служебной деятельности Госавтоинспекции является раскрытие таких дорожно-транспортных происшествий и их профилактика.

Анализ показывает, что количество и тяжесть последствий таких происшествий снижается, вместе с тем за каждой единицей статистики стоят человеческие жизни и судьбы.

01.11.2020 в г. Солигорске около 22.55 часов неустановленный водитель, управляя предположительно автомобилем «Мазда 626», двигаясь по ул. К. Заслонова в сторону д. Дубеи, совершил наезд на местную жительницу, 1989 г.р., которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирована. В ходе розыскных мероприятий личность водителя установлена, им оказался 22-летний житель Старобина.

С начала текущего года на территории Минщины уже зарегистрировано одно ДТП, с места которого водитель скрылся.

22.01.2021 в 21.10 часов в д. Новоселки Борисовского района, вблизи остановочного пункта, водитель 1978 г.р., житель Борисовского района, управляя автомобилем «Шкода», совершил наезд на лежащего на проезжей части местного жителя 1959 г.р. В результате ДТП пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Водитель с места ДТП скрылся. В связи с этим, в пяти районах Минской области вводился план «Перехват». В ходе розыскных мероприятий местонахождение водителя установлено.

По указанным фактам в рамках уголовного законодательства Республики Беларусь проводятся проверки.

По данным статистики, более 70% аварий с пешеходами происходит по их же собственной вине. Как правило, данного рода происшествия происходят в темное время суток на неосвещенных участках автодорог. Практика показывает, что водитель, находясь в состоянии аффекта после совершения дорожно-транспортного происшествия, убежден, что только он один виновен и наказание неминуемо. В большинстве случаев это убеждение ошибочно. Испугавшись, водитель забывает о человеке, которому необходима помощь и уезжает с места происшествия, надеясь на «авось», тем самым лишив себя возможности оправдать свои действия. В каждом конкретном случае сотрудники милиции проводят доскональное расследование происшествия и выводы в большинстве случаев говорят о том, что виновником происшествия является пешеход, а не водитель.

Водители не в ответе за эти происшествия, но только при одном условии – если они остались на месте аварии, оказали помощь пострадавшему, вызвали «скорую» и ГАИ – в общем, остались людьми перед Законом и перед своей совестью.

Если же поступили наоборот – уехали с места происшествия, то наряду со ст. 317 ч.2 УК Республики Беларусь (ДТП повлекшего смерть или причинения тяжких телесных повреждений влекущее наказание в виде исправительных работ на срок до 2-х лет, или ограничением свободы на срок до 5-ти лет) может наступить уголовная ответственность в соответствии со ст.159 УК Республики Беларусь (оставление в опасности, влечёт за собой наказание в виде ареста на срок до 6-ти месяцев или лишение свободы на срок до трех лет).

Еще один вид дорожно-транспортных происшествий, в которых водители частенько скрываются — это так называемые «неучетные» ДТП, т.е. без пострадавших, где причинен только материальный ущерб.

Данные аварии кардинально отличаются от происшествий с пострадавшими и, как правило, происходят в местах массового скопления транспортных средств на автостоянках рынков, торговых центров либо у жилых домов.

Согласно Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, водитель, оставивший место совершенного дорожно-транспортного происшествия, будет привлечен к административной ответственности по ст. 18.17 ч. 2, а за этим следует штраф в размере от пяти до двадцати пяти базовых величин или лишение права управления транспортными средствами до двух лет.

Если пешеход стал причиной аварии и оставил место происшествия, то в отношении него налагается штраф от пяти до двадцати базовых величин.

ГАИ Минской области напоминает, что в выходные дни совершается наибольшее количество аварий по сравнению с остальными днями недели. Особо тяжелыми последствиями характеризуются ДТП, связанные с нарушением правил обгона, а неблагоприятные погодные условия накладывают свой негативный отпечаток на дорожную обстановку.

Госавтоинспекция убедительно рекомендует водителям не совершать необдуманных маневров, не спешить, строго соблюдать Правила дорожного движения и помнить, что даже незначительная ошибка за рулем может привести к трагедии!

ОГАИ Пуховичского РОВД.