Осторожно, насекомые — как обезопасить себя и помочь пострадавшим

От агрессивной внезапной атаки жалящего насекомого застраховаться сложно. Порой достаточно неловкого движения, чтобы ощутить на теле жгучий укус. Что делать, чтобы облегчить боль и предотвратить негативные последствия?

Необходимо помнить, что осы никогда не нападают на людей без причины. Осы жалят исключительно тогда, когда защищаются либо чувствуют агрессию с вашей стороны. Конечно, всегда неприятно, когда над вашей головой или около лица жужжит оса. Люди начинают махать руками, стараясь отогнать от себя насекомое, которое воспринимает такие действия, как агрессию. Поэтому и жалит.

Пчелы же, в отличие от осы, могут ужалить и без причины. Пчелы не переносят запаха пота, что в 99% случаев и вызывает их нападение. Кроме того, когда пчела жалит, то кроме яда впрыскивает особое вещество, которое является сигналом для других пчел «атакуйте эту цель». Поэтому если вы в жаркий день ходите недалеко от ульев и на вас напала одна пчела, постарайтесь как можно быстрее удалиться от пасеки.

Никогда не паникуйте, не следует махать руками, а особенно не пытайтесь прихлопнуть осу или пчелу своей рукой. В крайнем случае можно попытаться сбить насекомое на землю, используя подходящие подручные средства: полотенце, платок или другие элементы одежды. Но это лишь в самом крайнем случае. Идеальным вариантом считается просто отвернуться и отойти в сторону.

Иногда оса, пчела или шмель кусают в самых неожиданных ситуациях. Например, когда человек едет на мотоцикле без шлема, когда наступает на их домик, который может быть в земле, или просто пальцем проверяет, почему закрытый цветок шевелится. В любом случае, если вас и укусило насекомое, трезво оценив ситуацию, приступайте к ее решению.

Реакция организма на укус зависит от индивидуальных особенностей и состояния здоровья человека. После укуса жалящим насекомым на теле обычно наблюдается местная реакция организма. При укусах в веки, лицо или другие более мягкие ткани кожи, отеки проявляются сильнее. Также следует принимать во внимание, что ослабленные люди, аллергики, дети и женщины демонстрируют более высокую чувствительность к яду. Кроме отека места укуса, организм человека может иметь следующие симптомы:

– сильная боль и жжение;

– покраснение и опухание места укуса;

– сыпь по всему телу;

– повышение температуры;

– головная боль, тошнота, рвота, судороги.

Последствия укуса у здорового человека обычно проходят в течение нескольких дней. Если ужалила одна особь, то никаких серьезных последствий не будет, но, если человека одновременно ужалили несколько десятков насекомых, тогда можно говорить об общей токсической реакции. Исключением являются 1-2 процента людей, которые имеют аллергию на яд перепончатокрылых. Даже если такого человека ужалило всего одно насекомое, последствия могут быть весьма неблагоприятными.

Наиболее тяжелая аллергическая реакция, угрожающая жизни, – анафилактический шок. В этом случае сразу после укуса человек теряет сознание, нарушается деятельность многих органов, в первую очередь сердечнососудистой системы.

Необходимо помнить, что при укусе осы не нужно искать в теле ее жало, она его не оставляет. Совсем другое дело при укусе пчелы. У неё жало с зазубринами, поэтому его нужно удалить. Дело это простое, главное – продезинфицировать ранку, а также инструмент извлечения пчелиного жала, чтобы не занести инфекцию. Теперь, когда жала нет, необходимо воспрепятствовать распространению яда в организме, а также не допустить аллергической реакции.

При общей токсической реакции пострадавшему рекомендуется как можно больше пить. Предпочтение – сладкая вода, горячий сладкий чай. На место отека следует приложить холод или мокрое полотенце, что замедлит всасывание яда. Намочите ткань раствором пищевой соды (1 ч. ложка на 1 стакан воды) и оставьте на больном месте на 15-20 минут. Вытянуть яд помогает приложенный к ранке кусочек смоченного сахара. Аллергическая реакция предотвращается приемом антигистаминных средств.

Для того, чтобы предупредить осложнения или же критическую ситуацию после укуса жалящего насекомого, необходимо освободить пострадавшего от обтягивающей одежды. Дать свободный доступ воздуха. На место укуса приложить холодный компресс и срочно доставить пострадавшего в медучреждение или немедленно вызвать «скорую помощь»!

Если вы обнаружили гнездовье жалящих насекомых, за помощью можно обратиться к спасателям по телефонам «101» или «112».

Пуховичский РОЧС.