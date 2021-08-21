Есть проблема Коротко о разном 

Остро стоит вопрос борьбы с золотарником канадским!

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Жаркое лето текущего года создало благоприятные условия для произрастания инвазивных растений, численность которых подлежит регулированию. Такие растения являются «захватчиками»: быстро разрастаются и подавляют другую флору.

— В этом сезоне остро стоит вопрос борьбы с золотарником канадским, — рассказала начальник Пуховичской районной инспекции природных ресурсов и охраны   окружающей   среды   Наталья Колесенко.  —  Растение достигает от 50 до 200 сантиметров в высоту и цветет желтыми пирамидальными соцветиями.

Места его произрастания не используются под пастбища: оно не представляет никакой пищевой ценности для животных. Куст золотарника за сезон способен выпустить из соцветий до ста тысяч семян. Всхожесть их в следующем сезоне может составить до 95 процентов. Если не принять меры, то численность растения-агрессора  увеличится в разы, нанося вред растительному миру. Его рекомендуется скашивать 3-4 раза за сезон, либо  в середине августа, до созревания семян.  Скошенное растение необходимо утилизировать.

Всем собственникам земельных участков — физическим, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям — необходимо  серьезно отнестись к проблеме произрастания золотарника и принять меры по его уничтожению. Да, растение красивое, и некоторые высаживают его  на участках как декоративное. Это категорически запрещено:  ядовитое корневище  не  дает расти  другим  культурам.  Также золотарник является сильным  аллергеном и способен спровоцировать появление аллергии у человека.

Мы, экологи, призываем предпринять действия по удалению золотарника.

Очень важно не допустить произрастание растения-агрессора в лесных угодьях. Пуховичская  районная инспекция   природных  ресурсов и охраны окружающей среды произвела  мониторинг  мест,   где рассеялся  золотарник. С середины июля по настоящее время было выписано 36 предписаний землепользователям по  его  удалению.

Марина  РЫЖОВА.

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