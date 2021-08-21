Жаркое лето текущего года создало благоприятные условия для произрастания инвазивных растений, численность которых подлежит регулированию. Такие растения являются «захватчиками»: быстро разрастаются и подавляют другую флору.

— В этом сезоне остро стоит вопрос борьбы с золотарником канадским, — рассказала начальник Пуховичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Наталья Колесенко. — Растение достигает от 50 до 200 сантиметров в высоту и цветет желтыми пирамидальными соцветиями.

Места его произрастания не используются под пастбища: оно не представляет никакой пищевой ценности для животных. Куст золотарника за сезон способен выпустить из соцветий до ста тысяч семян. Всхожесть их в следующем сезоне может составить до 95 процентов. Если не принять меры, то численность растения-агрессора увеличится в разы, нанося вред растительному миру. Его рекомендуется скашивать 3-4 раза за сезон, либо в середине августа, до созревания семян. Скошенное растение необходимо утилизировать.

Всем собственникам земельных участков — физическим, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям — необходимо серьезно отнестись к проблеме произрастания золотарника и принять меры по его уничтожению. Да, растение красивое, и некоторые высаживают его на участках как декоративное. Это категорически запрещено: ядовитое корневище не дает расти другим культурам. Также золотарник является сильным аллергеном и способен спровоцировать появление аллергии у человека.

Мы, экологи, призываем предпринять действия по удалению золотарника.

Очень важно не допустить произрастание растения-агрессора в лесных угодьях. Пуховичская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды произвела мониторинг мест, где рассеялся золотарник. С середины июля по настоящее время было выписано 36 предписаний землепользователям по его удалению.

Марина РЫЖОВА.