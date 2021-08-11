Осужден к 17 годам…

К 17 годам лишения свободы осужден житель Борисова за убийство незнакомца. Прокуратура Минской области поддержала государственное обвинение в суде.

Минским областным судом постановлен приговор в отношении 39-летнего жителя Борисова А., признанного виновным в умышленном убийстве, совершенном из хулиганских побуждений.

Установлено, что 24 августа 2013 года около 03.00 часов нетрезвый 31-летний А. вблизи здания спортивно-развлекательного центра (клуба) «Фабрика» в г. Борисове, используя надуманный малозначительный повод, в присутствии посторонних граждан из хулиганских побуждений умышленно нанес ранее незнакомому 39-летнему Т. не менее 4-х ударов руками в область головы. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия от черепно-мозговой травмы.

Следует отметить, что фигурант уголовного дела ранее привлекался к уголовной ответственности за злостное хулиганство, владел приемами силового единоборства (бокса). После совершения преступления более 7 лет скрывался на территории Российской Федерации.

В ходе судебного следствия злоумышленник виновным себя признал частично, отрицая умысел на убийство, утверждая, что защищался от противоправных действий потерпевшего, который якобы пытался первым нанести ему удар.

С учетом позиции и представленных государственным обвинителем доказательств Минский областной суд признал А. виновным в инкриминируемом ему деянии. На основании п. 13 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Начальник отдела прокуратуры Минской области старший советник юстиции, Андрей Лытин.