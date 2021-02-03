От бытовой техники до велосипедов — что предлагает покупателям интернет-витрина в магазине «Книги»

Сегодня для того, чтобы приобрести бытовую технику или спорттовары, не обязательно наведываться в специализированные магазины. Возможно кто-то удивится, но в Марьиной Горке сделать это можно, посетив магазин “Книги” по улице Красноармейская.

Третий год в магазине работает интернет-витрина, которая “расскажет” покупателям о широком выборе и возможности доставки крупных товаров прямо домой.

— С начала года в нашей интернет-витрине появились новые товары, — рассказывает заведующая магазином “Книги” ТУП “Облкоопторг” Ольга Менякина. — Это бытовая техника: холодильники, микроволновые печи, телевизоры фирмы LG и “Витязь”. Есть товары для спорта и туризма: мотоциклы, скутеры и мопеды, боксерские мешки от 32 рублей, детские спортивные комплексы от 300 рублей. Также большой выбор белорусских велосипедов марки “Аист” для всех членов семьи: детские, подростковые, взрослые. Через интернет-витрину можно приобрести садовые качели “Ольса” белорусского производства, шезлонги. Многие покупатели уже знают, что крупногабаритный товар им бесплатно доставят домой в радиусе 20 километров от Марьиной Горки.

Я наблюдала, как покупательница сначала выбрала канцтовары для дочери, а потом заглянула и в интернет-витрину.

— Я здесь уже покупала садовые качели. Их привезли прямо домой. Это очень удобно. Теперь решила еще и велосипед приобрести. Впереди весна и начало дачного сезона, когда можно будет вдоволь насладиться новой покупкой.

К слову, те, кто выращивает на своих приусадебных участках урожай, знают, что пришло время запастись хорошим грунтом для рассады. Одним из самых популярных у покупателей является грунт “Двина”. Садоводы и огородники давно оценили его качество. Он расфасован по 10, 20, 55 и 100 литров. А также в ассортименте семена “МинскСортСемОвощь”.

В магазине “Книги” действует рассрочка по “карте покупок” сроком на 4 месяца и по карте “Халва” на 2 месяца.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.