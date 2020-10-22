От контрафакта до коррупции — какие дела расследует ОБЭП Пуховичского РОВД

Профилактика, выявление, пресечение преступлений в сфере экономической деятельности в государственных органах, различных отраслях экономики, установление лиц, их совершивших, — все это входит в перечень задач, стоящих перед отделением по борьбе с экономическими преступлениями Пуховичского РОВД. За строгими формулировками — самые разные дела: от пресечения продажи контрафактной продукции до коррупционных преступлений.

— Защита потребительского рынка — важное направление в деятельности отделения по борьбе с экономическими преступлениями Пуховичского РОВД, — говорит его начальник Антон Гилевский. — За прошедший период текущего года установлено 3 факта реализации спиртосодержащей продукции жителями района. В ходе проведения профилактических и оперативно-розыскных мероприятий было изъято 25 литров этой группы товаров общей стоимостью 260 рублей. Также установлено два факта реализации поддельных табачных изделий: до потребителей не дошли 74 блока контрафактных сигарет общей стоимостью около 2,5 тысячи рублей. Изъято из оборота около 1,5 тонны контрафактных горюче-смазочных материалов. За прошедший период текущего года изъято более 37 тонн лома цветных металлов и около 35 тонн черного. Стоит напомнить, что заготовка и сбор лома, а также отходов черных и цветных металлов находится на особом контроле государства и согласно законодательству Республики Беларусь требует специального лицензирования. Впрочем, как и различные операции с иностранной валютой. Однако зная это, не все граждане в случае необходимости приобрести доллары США или евро обращаются в банки: в течение года установлено 4 факта незаконного обмена иностранной валюты. Общая стоимость изъятых из незаконного оборота товаров составила свыше 40 тысяч рублей.

— Одним из приоритетных направлений в деятельности ОБЭП является выявление преступлений коррупционной направленности, — подчеркнул Антон Гилевский. — В настоящее время управлением Следственного комитета по Минской области расследуются уголовные дела по части 2 статьи 424 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении одного из должностных лиц предприятия сферы АПК, который фиктивно трудоустроил своего родственника к себе в строительную бригаду в качестве рабочего. Тот фактически свои трудовые обязанности не исполнял. Окончательное решение по данному делу пока не принято.

Пуховичский РОСК расследует уголовное дело в отношении одного из руководителей, который давал незаконные указания подчиненным сотрудникам для мнимого улучшения показателей своего предприятия. Данные действия повлекли за собой причинение существенного вреда правам и законным интересам указанных работников.

На территории района были зафиксированы и проступки коррупционной направленности. Одно из должностных лиц начисляло себе премию за счет экономии фонда заработной платы, объясняя это незнанием отдельных норм действующего законодательства, регламентирующих вопросы в указанной сфере. Неумышленные действия повлекли за собой причинение ущерба государственному бюджету. Ущерб был возмещен в рамках материала доследственной проверки. В отношении лица приняты соответствующие меры реагирования.

Наталья ПАРХОМЧИК.