«От Москвы до Городеи лучший тренер Малофеев!»

В Марьиной Горке состоялась встреча любителей футбола Пуховичского района. Главным гостем на ней был заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер БССР Эдуард Малофеев. Именно под его началом минское «Динамо» в 1982 стало победителем чемпионата СССР.

Живее встречи не было давно. Эдуард Васильевич прекрасный оратор и собеседник. В следующем году ему исполняется восемьдесят. Не смотря на возраст он очень бодр и активен.Четкие последовательные высказывания, дискуссии по вопросам белорусского и зарубежного спорта, дельные советы тренерам и подрастающему поколению, смешные шутки и даже чтение православных молитв – два часа встречи пролетели на одном дыхании.

Эдуард Васильевич считает, что лучший тренер тот, кто может держать команду.

– Я никогда бы не оставил в составе неконтролируемого человека – говорит заслуженный тренер. – Одна команда – один организм. Главное сделать конкретный отбор. Иначе, дальнейшие силы будут потрачены в пустую. Всем своим воспитанникам я всегда запрещал отдавать мяч назад. Только вперед и никаких «успокойся»! Нельзя быть на поле спокойным! – считает Эдуард Малофеев.

Станислав БЕЛОУСОВ.