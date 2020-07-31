От поля до прилавка — как работает самое крупное торговое предприятие района ТП ООО «Пуховичиторг»

В минувшее воскресенье поздравления с профессиональным праздником принимали люди, которые связали свою жизнь с торговлей. В нашем районе торговое обслуживание население осуществляют 709 объектов розничной торговли, четыре рынка, 117 объектов общественного питания.

Самое крупное торговое предприятие – общество с ограниченной ответственностью «Пуховичиторг». Инициатором создания и его основателем был Иван Гумовский. Первоначально оптовая, а затем розничная торговля была основным видом деятельности этой коммерческой организации, история которой началась в марте 1992 года. А уже через шесть лет ее торговая сеть достигла таких объёмов, что возникла необходимость выделить её в отдельное предприятие. Так и родилось ТП ООО «Пуховичиторг».

Сегодня это торговое предприятие объединяет 32 магазина в различных населённых пунктах нашего района, несколько магазинов в городе в Минске и соседних райцентрах Березино, Червень, Осиповичи, а ещё 4 объекта общественного питания и кондитерский цех. Создано около 500 рабочих мест. Общий товарооборот предприятия за первое полугодие текущего года составил более 28 миллионов рублей.

В магазинах ТП ООО «Пуховичиторг» всегда хороший ассортимент товаров. Здесь можно приобрести и продукцию местного производства, например, ООО «Пуховичимясопродукт» — еще одного предприятия, которое создано Иваном Гумовским. Оно успешно работает на рынке с 2002 года. На данном этапе здесь трудится более 300 человек. За шесть месяцев текущего года выпущено и реализовано продукции более чем на 16 миллионов рублей.

День работников торговли – профессиональный праздник многих членов этого коллектива. Предприятие реализует продукцию через 55 собственных магазинов, которые расположены в Минской, Гомельской и Могилёвской областях. Качество нашей продукции оценили в соседней России. Белорусскую колбасу и копчёности охотно покупают в Москве и Московской области и даже в Красноярском крае.

Важен тот факт, что все мясные изделия производятся из охлаждённого сырья. А сырьевая база тоже своя. Генеральный директор ЗАО «Пуховичский агропродукт» два десятилетия назад совместно с директорами организаций: ЗАО «Свинокомплекс «Пуховичи»», ОАО «Шершуны-Агро», ООО «Пуховимясопродукт» и торговой организации ТП ООО «Пуховичиторг» приняли решение создать замкнутый цикл производства: выращивать зерно, производить мясо свиней и КРС, перерабатывать его и затем продавать через собственную торговую сеть.

В ОАО «Шершуны-Агро» более 2,5 тысяч пахотных земель, 1615 голов крупного рогатого скота и 10 тысяч голов свиней. Выручка от реализации сельхозпродукции за 6 месяцев составила более 5,5 миллионов рублей.

Еще 1200 гектаров пахотных земель в ЗАО «Свинокомплекс «Пуховичи». Там содержится 7,5 тысяч голов свиней. Выручка за 6 месяцев составила почти 2 миллиона рублей.

Нужно отметить, что производитель мясных и колбасных изделий ООО «Пуховичимясопродукт» несколько лет назад построил свой цех по убою скота, что соответственно повысило конкурентоспособность выпускаемой продукции, а также оказывает услуги и другим предприятиям района и области.

Возможно, кто-то подумает, я отвлеклась от темы. Но, чтобы успешно торговать нужно получить продукцию. Всё взаимосвязано. И в это звено можно добавить даже и культурный объект, музейный комплекс «Дукорский маёнтак», который в 2019 году посетило более 90 тысяч человек. Кроме обширной культурной программы посетителям здесь предлагают посетить «Карчму», свой пункт общественного питания, где угощают белорусскими национальными блюдами в основе приготовления которых продукция сельхозпредприятий и ООО «Пуховичимясопродукт».

Генеральный директор Иван Гумовский был уверен, что реализация стратегии развития замкнутого цикла обеспечит взаимную выгоду всем предприятиям компании, совместная работа которых направлена на общий результат. Девиз Ивана Гумовского звучит так: «Если работать по 24 часа в сутки, то успех сам приходит». И он не ошибся. Тем более, что в нашем государстве развитию предпринимательства уделяется много внимания. И те, кто не ждут от судьбы подарков, а стараются строить свою жизнь сами, хорошо пополняют наш бюджет и дают возможность другим работать и двигаться вперед.

Сегодня в компании создано более 1000 рабочих мест. Все предприятия работают успешно, у каждого из этих коллективов есть свои планы на перспективу. А, значит, будут создаваться в районе новые рабочие места, будет выпускаться новая продукция, будет оказываться помощь людям и общественным организациям в реализации новых благотворительных проектов.

Ольга Савастюк.