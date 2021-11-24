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Отбор прошли!

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Завершился районный этап республиканского инновационного проекта «100 идей для Беларуси» 2021 года.

Напомним, что главной целью конкурса является отбор молодежных  инициатив,  направленных  на вовлечение  молодежи в творческую деятельность и социальную практику, раскрытие потенциала  и повышение гражданской активности молодых  людей.

На зональном этапе в Солигорске 2 декабря Пуховичский район будут представлять Егор Жилук с проектом «Кошык для знаёмстваў», Валерия Тимахович с проектом «Доступный спорт для сельских жителей», Елизавета Глинская с проектом по гражданско-патриотическому воспитанию «Наш край: опыт и перспективы», Наталья Мухортых с проектом «Музей в чемодане», Дарья Дмитроченко с проектом «Спадчына», Ольга Братуха с проектом «На связи времен», Владислав Коваленко с проектом «Дровяное отопление».

Станислав  БЕЛОУСОВ.

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