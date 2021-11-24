Отбор прошли!

Завершился районный этап республиканского инновационного проекта «100 идей для Беларуси» 2021 года.

Напомним, что главной целью конкурса является отбор молодежных инициатив, направленных на вовлечение молодежи в творческую деятельность и социальную практику, раскрытие потенциала и повышение гражданской активности молодых людей.

На зональном этапе в Солигорске 2 декабря Пуховичский район будут представлять Егор Жилук с проектом «Кошык для знаёмстваў», Валерия Тимахович с проектом «Доступный спорт для сельских жителей», Елизавета Глинская с проектом по гражданско-патриотическому воспитанию «Наш край: опыт и перспективы», Наталья Мухортых с проектом «Музей в чемодане», Дарья Дмитроченко с проектом «Спадчына», Ольга Братуха с проектом «На связи времен», Владислав Коваленко с проектом «Дровяное отопление».

Станислав БЕЛОУСОВ.