Отдел ЗАГС Пуховичского райисполкома информирует

Во втором летнем месяце в нашем районе родилось 39 детей. Больше всего рождений – 22, было зарегистрировано в отделе загс Пуховичского райисполкома.

В июле родились 21 девочка и 18 мальчишек. Родители выбрали для своих сыновей в июле чаще остальных имена Иван и Артем, а для дочек – Ева, София, Мария и Ульяна.

Первого ребенка дождались пуховчане в девяти семьях. Второй родился в 18 семьях. Статус многодетных (где родился третий ребенок) получили 9 семей. Четвертый ребенок появился на свет в одной семье, а вот пятого зарегистрировали две семьи пуховчан.

Как правило, многие выбирают лето для регистрации браков и проведения свадебных торжеств. Узами брака себя связали 44 молодожена. Самому молодому жениху исполнилось 19 лет, а невесте – 17. В июле был зарегистрирован брак, который еще раз подтверждает пословицу: “Любви все возрасты покорны”. Жениху исполнилось 68 лет, а невесте – 64 года.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.