Откажитесь от сладостей, но оставьте в рационе фрукты. Почему – объясняет врач

На протяжении эволюции люди стремились к сладкому вкусу, чтобы получать питательные вещества, необходимые для выживания. Каждый день человеку необходим запас витаминов, минералов и клетчатки, а поскольку организм не может сам их производить, лучшим источником этих веществ, как для древних предков, так и для современных людей, являются сладкие спелые фрукты. Но как быть с общепринятым мнением о том, что сахар вреден и его следует избегать, особенно если у вас диабет? Доктор Дженнифер Рук (Morehouse School of Medicine) в своей статье для ресурса The Conversation объяснила, почему в случае уменьшения потребления сахара не следует отказываться от фруктов.

Фрукты против сахара

Тело человека работает на глюкозе. Это простой сахар, который используют клетки для получения энергии, он представляет собой молекулярный строительный блок углеводов, одного из трех основных макроэлементов (два других – жиры и белки). Углеводы содержатся в природных продуктах, а точнее во фруктах, овощах, цельнозерновых, орехах и семенах.

Кроме того, фрукты содержат фитонутриенты и антиоксиданты – химические вещества, производимые только растениями. Например, элаговая кислота в клубнике – фитонутриент, способствующий здоровью сердца. Пациенты, переходящие на полноценную растительную диету, увеличивают потребление углеводов и часто наблюдают обратное развитие хронических заболеваний, включая диабет и гипертонию.

Однако существует рафинированный сахар – концентрированная форма углеводов, которые в процессе обработки лишают всех питательных веществ, кроме калорий. Пищевая промышленность производит рафинированный сахар во многих формах. Наиболее распространены столовый сахар и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, содержащиеся в обработанных пищевых продуктах и подслащенных напитках.

Если вы постоянно удовлетворяете свой вкус к сладкому продуктами, содержащими рафинированный сахар, а не фруктами, можете не получить всех необходимых питательных веществ. Впоследствии этот дефицит может создать «порочный круг переедания», который приводит к ожирению и сопутствующим проблемам со здоровьем.

Инсулин – это гормон, контролирующий количество глюкозы в крови, блокируя выработку глюкозы в печени и поступление ее в жировые и мышечные клетки. Утрата функции бета-клеток означает выработку недостаточного количество инсулина, что приводит к высокому уровню глюкозы в крови, характерной для диабета 2 типа.

Антиоксиданты во фруктах могут защищать бета-клетки. Исследователи обнаружили, что потребление цельных фруктов снижает риск развития диабета 2 типа, а те, кто ест больше фруктов, имеют наименьший риск.

Сахарный детокс

Люди, заинтересованные в похудении и укреплении здоровья, часто спрашивают, следует ли делать «сахарный детокс».

По мнению Дженнифер, это пустая трата времени. Вывести весь сахар из организма невозможно. Например, если вы едите только запеченные куриные грудки, ваша печень превращает белок в глюкозу в процессе, который называется глюконеогенезом.

Диеты с низким содержанием углеводов могут привести к потере веса, но иногда ценой здоровья, поскольку связаны с дефицитом питательных веществ.

Однако, исключить из рациона продукты, содержащие рафинированный сахар – достойная цель. И такое изменение образа жизни должно носить постоянную (долговременную) основу.

Самый безопасный способ сахарной детоксикации – увеличение потребления фруктов и овощей, содержащих много питательных веществ. К тому же после исключения рафинированного сахара вы, вероятно, обнаружите, что ваши вкусовые рецепторы становятся более чувствительными к природному сладкому вкусу фруктов.

Источник belta.by