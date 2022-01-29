Открытый диалог членов Молодежного парламента с работниками ГУ «Пуховичский РЦЭиГ»

Члены Пуховичского Молодежного парламента — юрисконсульт ОАО «Пуховичский КХП» Егор Жилук и корреспондент газеты «Пуховичские новости» Станислав Белоусов провели встречу в формате диалоговой площадки с работниками ГУ «Пуховичский район центр гигиены и эпидемиологии» на тему предстоящего референдума по внесению изменений в Конституцию.

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Вначале встречи молодые люди провели небольшую викторину с вопросами для всех присутствующих: что такое референдум, что такое Конституция, сколько референдумов прошло в Беларуси. Для того, кто набрал наибольшее количество правильных ответов, был предусмотрен сладкий приз. Наиболее политически подкованной оказалась главный врач ГУ «Пуховичский РЦГиЭ» Елена Пархимчик.

Главными вопросами обсуждения стали поправки о браке и семье, неприкосновенность Президента, обязанность граждан принимать меры по сохранению и укреплению собственного здоровья, история становления конституционного строя.

Егор Жилук так же высказался о едином дне голосования. По его мнению, это хорошо с точки зрения экономии: введение единого дня голосования для выборов депутатов Палаты представителей и местных Советов депутатов будет способствовать сокращению финансовых издержек на проведение выборов. Также это позволит упорядочить политические процессы в республике, консолидировать политические силы для принятия участия в избирательном процессе. Но с другой стороны, это может негативно сказаться на тех кандидатах в депутаты, которые впервые захотят избраться. По действующей Конституции у тех кандидатов, кто, к примеру, не рассчитал свои силы и сразу решил избираться в Палату представителей, и при этом не прошел, есть возможность через два года избраться в местный Совет депутатов. В случае принятия нового проекта Конституции такая возможность появится только через пять лет.

Елена Пархимчик, в свою очередь, остановила внимание на поправке, внесенной в статью 32 нового проекта Конституции, где понятие брака будет закреплено как союз мужчины и женщины. По ее мнению, такое нововведение поможет сохранить главные традиционные ценности белорусского народа.

— Беларусь — уникальная страна с самобытной культурой и традициями, — говорит Елена Пархимчик. — И так сложилось, что подавляющее большинство наших граждан абсолютно не поддерживают и даже выступают откровенно против легализации однополых браков. Я твердо убеждена, что семья — это главный хранитель духовных и моральных ценностей. Поэтому считаю, что данная поправка очень актуальна для большинства белорусов и направлена на сохранение нравственных идеалов нашего общества.

После встречи Елена Геннадьевна провела небольшую экскурсию для членов Молодежного парламента по зданию Районного центра гигиены и эпидемиологии. Особенно приятно пройти по обновленному зданию было Егору Жилуку, который принимал непосредственное участие в реконструкции данного сооружения: когда-то он работал мастером в строительной организации.

Станислав БЕЛОУСОВ.