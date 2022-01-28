Открытый диалог по обсуждению изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь

Состоялась встреча директора Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь Вадима Ипатова с трудовыми коллективами Минской региональной и Оперативной таможен. В рамках открытого диалога обсуждались изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь.

Основными вопросами для обсуждения в ходе состоявшегося мероприятия стали различные направления конституционной реформы Республики Беларусь, выработанные Конституционной комиссией и рабочей группой, а именно выражение ключевых ценностей и запросов белорусского общества (на основе результатов социологических исследований и работы диалоговых площадок).

Спикер в своем выступлении отметил, что действующая Конституция Республики Беларусь создала настоящее социально-ориентированное государство, вместе с тем наша страна стоит на пороге нового этапа развития, который требует очередных изменений.

Артем Скробот,

главный инспектор отдела идеологической работы.