Открывается охота на водоплавающую и болотную дичь!

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира информи-рует об открытии самого массового сезона охоты — охоты на дичь водоплавающую и бо-лотную (кроме гусей) — вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого, перепела, фазана, ворону се-рую, сороку.

Охота разрешена со второй субботы августа по второе воскресенье декабря в светлое время суток, ружейным способом — из засады, с подхода, с подъезда с маломерных судов, а также безружейным способом, с использованием ловчих птиц.

Разрешается использовать гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью, охотничьи собаки: все группы, кроме гончих и борзых, маломерные суда без двигателя или с неработающим двигателем.

Кроме того, инспекция предупреждает, что данная охота должна проводиться в строгом соответствии с правилами. Осуществление охоты без надлежащего на то разре-шения, либо в запрещенных местах, либо в запретное время, либо запрещенными орудия-ми, либо запрещенными способами, либо в запрещенные сроки, влечет административную ответственность, с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин с конфискацией ружей, других орудий охоты и иных предметов, явившихся орудием либо средством совершения нарушения, или без конфис-кации и с лишением права заниматься определенной деятельностью.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира просит всех охотников, быть взаимовежливыми в общении с окружающей природой, быть рацио-нальными потребителями ее ресурсов, не оставаться в стороне и не быть равнодушными к проблемам сохранения и приумножения природных богатств.

В случае если Вы стали свидетелем фактов браконьерства, варварского отношения к объектам животного и растительного мира, просим сообщать на круглосуточный «теле-фон доверия» Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь 8-017-300-00-79, МТС 8-033-333-60-00.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира.