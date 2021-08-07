Открывается сезон охоты на копытных

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира информирует об открытии сезона охоты на лося, оленя благородного, лань с 20 августа по 30 сентября.

Охота разрешена на взрослых самцов, селекционных животных любого пола и возраста, ружейным способом из засады, с подхода, в течение суток.

Разрешается использовать нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 3000 джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряжённых пулей, охотничьи луки и арбалеты.

Кроме того, инспекция напоминает, что по 30 сентября разрешена охота на косулю и оленя пятнистого. Разрешено добывать: по косуле — взрослых самцов и селекционных животных любого пола и возраста; по оленю пятнистому – животных любого пола и возраста. Способ охоты — ружейный из засады, с подхода, в течение суток. Разрешено использовать нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью, охотничьи луки и арбалеты

Предупреждаем, что лица, нарушившие правила охоты и иные акты законодательства об охране и использовании животного мира, несут административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с законодательными актами.

Осуществление охоты без надлежащего на то разрешения, либо в запрещенных местах, либо в запретное время, либо запрещенными орудиями, либо запрещенными способами, либо в запрещенные сроки, влечет административную ответственность, с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин с конфискацией ружей, других орудий охоты и иных предметов, явившихся орудием либо средством совершения нарушения, или без конфискации и с лишением права заниматься определенной деятельностью, а в случае добычи одного из вышеуказанного охотничьего животного – уголовную ответственность по ст. 282 УК Республики Беларусь.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира просит всех охотников, быть взаимовежливыми в общении с окружающей природой, быть рациональными потребителями ее ресурсов, не оставаться в стороне и не быть равнодушными к проблемам сохранения и приумножения природных богатств.

В случае если Вы стали свидетелем фактов браконьерства, варварского отношения к объектам животного и растительного мира, просим сообщать на круглосуточный «теле-фон доверия» Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь 8-017-300-00-79, МТС 8-033-333-60-00.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира.