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«Открывается второе дыхание». Традиции пуховчан на праздник Крещения Господня

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Сергей Гарапович.

Окунуться в прорубь в праздник Крещения Господня — традиция для многих  пуховчан. В этом году крещенские морозы целиком  оправдали  свое название. Станет ли желающих окунуться меньше? Как утверждают моржи с опытом, в такую погоду,   наоборот,  легче   переносить  холод.

Сергей Гарапович из Марьиной Горки впервые окунулся в ледяную купель более десяти лет назад. Теперь этот ритуал совершает вместе с родными. Спустя год присоединился  отец  Сергея  Иван  Брониславович,  затем  и сестра  Ольга.

— Первый раз окунулся с друзьями из интереса: справлюсь ли с этим испытанием, — вспоминает Сергей. — Справился, и уже через год осознанно вошел в купель. Тогда же идеей искупаться загорелся отец. Он на протяжении года понемногу  закалялся, настраивался, а сейчас окунается первым из нас.

Иван Брониславович, Сергей и Ольга делают это после освящения места купания.  Идут давно не ради забавы  или  красивых  фото, а,  в  первую очередь, с верой, что крещенская  вода  избавляет  от  всех  болезней.

Сергей рассказывает, что примерно  лет  шесть  назад  ему приходилось окунаться при температуре минус 20. И это было сделать намного проще, чем в минувшем году, когда  лед  так  и не сковал реки.

Мужчина отмечает, как изменилась организация крещенских купаний: появились подходы к купели, палатки, где можно согреться. В организованных для купания местах дежурят медики и спасатели. Сергей думает, что с каждым годом и по этой причине желающих окунуться становится все больше.

Наравне с мужчинами  окунаются и представительницы прекрасного пола. Анастасия Дубкова из Блони в числе тех, кто уже не представляет праздник Крещения Господня без купания в иордани. Начала делать это в 2016-м. В минувшем году по уважительной причине пропустила: ждала ребенка.

Анастасия Дубкова .

— Впервые я искупалась в купели в компании друзей. Ребята убедили меня, что все будет хорошо, и страх  уступил  место  большому  желанию, — рассказывает Анастасия. — Когда  выходишь  из воды, испытываешь непередаваемые эмоции: словно открывается второе дыхание.

Прежняя компания  ныряльщиков больше не собирается вместе, но Анастасия приобщила к крещенской традиции свою подругу. Теперь девушки вместе приезжают из Блони  в Марьину Горку, чтобы совершить этот ритуал.

— После окунания в прорубь чувствую прилив сил и бодрости. Уверена, что благодаря этому не болею, — продолжает Анастасия. — Я считаю себя закаленным человеком. Всю зиму хожу без шапки и без перчаток. Но людям без подготовки я, как и  медики, не рекомендую окунаться в холодную  купель. Нужно  быть готовым к этому.

Екатерина  ИЛЬЮШЕНКО.

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