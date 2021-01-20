«Открывается второе дыхание». Традиции пуховчан на праздник Крещения Господня

Окунуться в прорубь в праздник Крещения Господня — традиция для многих пуховчан. В этом году крещенские морозы целиком оправдали свое название. Станет ли желающих окунуться меньше? Как утверждают моржи с опытом, в такую погоду, наоборот, легче переносить холод.

Сергей Гарапович из Марьиной Горки впервые окунулся в ледяную купель более десяти лет назад. Теперь этот ритуал совершает вместе с родными. Спустя год присоединился отец Сергея Иван Брониславович, затем и сестра Ольга.

— Первый раз окунулся с друзьями из интереса: справлюсь ли с этим испытанием, — вспоминает Сергей. — Справился, и уже через год осознанно вошел в купель. Тогда же идеей искупаться загорелся отец. Он на протяжении года понемногу закалялся, настраивался, а сейчас окунается первым из нас.

Иван Брониславович, Сергей и Ольга делают это после освящения места купания. Идут давно не ради забавы или красивых фото, а, в первую очередь, с верой, что крещенская вода избавляет от всех болезней.

Сергей рассказывает, что примерно лет шесть назад ему приходилось окунаться при температуре минус 20. И это было сделать намного проще, чем в минувшем году, когда лед так и не сковал реки.

Мужчина отмечает, как изменилась организация крещенских купаний: появились подходы к купели, палатки, где можно согреться. В организованных для купания местах дежурят медики и спасатели. Сергей думает, что с каждым годом и по этой причине желающих окунуться становится все больше.

Наравне с мужчинами окунаются и представительницы прекрасного пола. Анастасия Дубкова из Блони в числе тех, кто уже не представляет праздник Крещения Господня без купания в иордани. Начала делать это в 2016-м. В минувшем году по уважительной причине пропустила: ждала ребенка.

— Впервые я искупалась в купели в компании друзей. Ребята убедили меня, что все будет хорошо, и страх уступил место большому желанию, — рассказывает Анастасия. — Когда выходишь из воды, испытываешь непередаваемые эмоции: словно открывается второе дыхание.

Прежняя компания ныряльщиков больше не собирается вместе, но Анастасия приобщила к крещенской традиции свою подругу. Теперь девушки вместе приезжают из Блони в Марьину Горку, чтобы совершить этот ритуал.

— После окунания в прорубь чувствую прилив сил и бодрости. Уверена, что благодаря этому не болею, — продолжает Анастасия. — Я считаю себя закаленным человеком. Всю зиму хожу без шапки и без перчаток. Но людям без подготовки я, как и медики, не рекомендую окунаться в холодную купель. Нужно быть готовым к этому.

Екатерина ИЛЬЮШЕНКО.