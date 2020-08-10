Важное Выборы-2020 

«Отличная торговля» — что порадовало избирателей на Дружненском третьем участке для голосования №9

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Дамира Жалевич (повар), Владислав Ладутько (водитель), Марина Шостакович (повар).

На Дружненском третьем участке для голосования №9, который расположился в здании физкультурно-оздоровительного комплекса «Энергия», торговое обслуживание осуществляет филиал «Минская ТЭЦ-5». Здесь организовали работу буфета и отдельно продажу  промышленной группы товаров.

—  Посетителям нашего буфета мы предлагаем свежую  выпечку собственного производства, — рассказала Дамира  Жалевич, повар кафе «Аика», которое работает на территории  предприятия. — К слову, мы с моей коллегой Мариной Шостакович в буквальном смысле все приготовили своими руками и надеемся, что покупатели оценят нашу работу. Уже обратили внимание на то, что повышенным спросом пользуется пицца. В нашем ассортименте есть и другие изюминки: молочный коктейль и безалкогольный напиток «Мохито» собственного изготовления. Погода подстегивает спрос  на них.

В отдельном помещении организована продажа  промышленной группы товаров.

— Торговый отдел нашего предприятия  всегда серьезно подходит к работе на участке для голосования, — говорит продавец Лариса Ким. — Мы предлагаем товары, которые могут улучшить настроение, стать подарком.  Подбирая ассортимент,  мы всегда стараемся порадовать людей.

Наталья ПАРХОМЧИК.

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