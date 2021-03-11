В последнее время на территории Пуховичского района отмечается рост количества фактов совершения противоправных деяний в сети Интернет.

За январь 2021 года на территории района возбужденно 19 уголовных дел по факту хищения денежных средств с банковских платежных карт граждан. Схема мошенничества проста. Потерпевшему с учетной записи знакомого приходит сообщение с просьбой оказать помощь в получении денежного перевода, пополнении баланса мобильного телефона и иной финансовой помощи. Ссылаясь на различные причины, связанные с неработоспособностью платежной карты либо отсутствием доступа к услугам интернет-банкинга, мошенники просят предоставить реквизиты платежной банковской карты. Достаточно фотографии банковской карты с двух сторон. Далее преступнику остается ждать отклика от ничего не подозревающих собеседников и проявлять свои способности в риторике и убеждении.

Распространены случаи, когда пользователю, разместившему объявления о продаже имущества на торговых интернет-площадках, например, «Куфар», поступают звонки от злоумышленника, который представляется лицом, заинтересованным в покупке продаваемого товара. Ссылаясь на то, что он находится в другом городе, предлагает внести предоплату на банковскую карту продавца. В ходе общения потерпевший сообщает злоумышленнику реквизиты своей карты, паспортные данные, а также код, поступивший в виде смс-сообщения на его мобильный телефон. «Покупатель» уверяет, что это все необходимо для перевода денежных средств на карту потерпевшего, однако этих данных достаточно для того, чтобы осуществить хищение всех имеющихся денежных средств на карт-счете.

К информации, поступающей из сети Интернет, связанной с деньгами, следует относиться достаточно серьезно. Схемы мошенничества разнообразны: это и просьбы о финансовой помощи, и выигрыши в лотерее, звонки из банков, всевозможные дополнительные заработки и т.д.

Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, следует придерживаться следующих правил:

Никому и никогда не сообщайте подробную информацию о своей банковской карте. Пин-код, кодовое слово, CVV (или CVC2), код 3D-Secure и полученные от банка одноразовые пароли должен знать только владелец карточки.

Деньги стоит снимать и вносить только в проверенных банкоматах.

Если информация о карточке хранится в смартфоне или планшете, не следует читать сообщения, пришедшие с неизвестных номеров, и ни в коем случае не открывать ссылки в них.

Проверить свои социальные страницы на наличие конфиденциальной информации и возможность доступа к ней. Привязать страницу социальной сети к номеру мобильного телефона, а не к адресу электронной почты. Помимо этого, в настройках страницы в разделе «Безопасность» подключить услугу «Подтверждение входа».

Вводите личную информацию только на веб-сайтах, работающих с использованием защищенных протоколов.

Не используйте одинаковые логины и пароли на различных сайтах, слишком легкие пароли, либо те, о которых можно легко догадаться.

Остерегайтесь неожиданных или необычных электронных сообщений, даже если вам знаком отправитель. Никогда не открывайте вложения и не переходите по ссылкам в таких сообщениях.

С осторожностью относитесь к письмам, в которых запрашиваются данные счетов. Никогда не отправляйте финансовую информацию по незащищенным интернет-каналам.

При поступлении от знакомых сообщений, содержащих побуждение к осуществлению финансовых транзакций либо передаче финансовых реквизитов, обязательно проверяйте данную информацию с использованием других каналов связи (личная встреча, телефонный звонок), либо, в крайнем случае, идентифицируйте личность собеседника путем контрольных вопросов, ответы на которые не могут быть известны третьим лицам.

Роман Крюков,

заместитель начальника Пуховичского РОВД.