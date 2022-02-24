Ответственность за экстремизм ужесточается

В настоящий момент внесены и действуют новшества

в законодательстве по вопросам противодействия экстремизму и нарушения общественного порядка

В частности, вводится уголовная ответственность за экстремизм, нарушение общественного порядка при проведении массовых мероприятий, незаконный сбор и распространение данных. Некоторые уже существующие виды уголовной ответственности ужесточаются. Появились новые формулировки, и в ряде случаев наказания стали более суровыми.

Например, в статье 369 Уголовного кодекса «Оскорбление представителя власти» указано, что заявления в интернете тоже считаются оскорблениями, и за это предусмотрено лишение свободы сроком до трех лет. За дискредитацию Республики Беларусь (статья 369-1) максимальное наказание увеличено с 2 до 4 лет со штрафом. Здесь имеется в виду распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Республики Беларусь, правовом положении граждан Республики Беларусь, деятельности государственных органов. По статье 369-3 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Публичные призывы к организации или проведению незаконных собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации либо пикетирования, либо привлечение лиц к участию в таких массовых мероприятиях» увеличен максимум с 3 лет лишения свободы до 5 лет. За сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему порядок, максимальный срок увеличен с 5 до 7 лет лишения свободы. За финансирование экстремистской деятельности полагается до 8 лет лишения свободы плюс штраф (было — до 6 лет).

Появляются новые статьи Уголовного кодекса. Добавляется статья 130-1 «Реабилитация нацизма». Ее самый тяжелый вариант — за действия, совершенные группой, либо повлекшие по неосторожности смерть человека, либо иные тяжкие последствия — предусматривает ответственность до 12 лет колонии. Появилась статья 341-1 — «Пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики». Максимум по ней при повторности до 4 лет. Новой является статья 342-2 — «Неоднократное нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Повторным считается нарушение, допущенное в течение года. Диапазон наказаний — от ареста до трех лет колонии. Также появятся так называемые экстремистские статьи 361-4, 361-5, которых у нас раньше не было. В них сформулированы наказания за экстремистскую деятельность и подготовку других людей к ней. Предусмотрен максимум — 7 лет лишения свободы. Еще одна новая статья 375-1 — «Незаконное собирание либо получение сведений, составляющих государственные секреты». По ней максимальное наказание, если нет признаков измены или шпионажа, — лишение свободы до 5 лет. Также новацией является статья 198-1 «Нарушение законодательства о средствах массовой информации»: наказывается общественными работами или штрафом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок. Также добавляются две немаловажные статьи: 203-1 и 203-2 — «За распространение информации о частной жизни или персональных данных». По ним ответственность предусмотрена до 5 лет лишения свободы.

Дмитрий ЛУГИН,

прокурор Пуховичского района.