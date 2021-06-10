На сайте Министерства здравоохранения можно найти ответы на разные вопросы

о коронавирусе. Один из наиболее часто задаваемых — о доступных в нашей стране вакцинах.

В настоящее время применяются Гам-КОВИД-Вак (страна-производитель Российская Федерация), Гам-КОВИД-Вак (страна-производитель Республика Беларусь), инактивированная вакцина против SARS-CoV-2 (клетки Веро) (страна- производитель КНР)

Как работают эти вакцины? Вакцина Гам-КОВИД-Вак разработана на основе аденовируса, который является «транспортным средством», доставляющим в клетки человека отдельный ген коронавируса. Вакцина, произведенная на линии клеток Веро, содержит полностью инактивированный (убитый) коронавирус, появление которого в организме не может вызвать заболевание, но обеспечивает выработку защиты. Вакцины тренируют иммунную систему организма человека распознавать белок S (коронавирус) и вырабатывать иммунный ответ.

Вакцинация ведет к выработке эффективной и продолжительной иммунологической памяти, которая обеспечивает защиту от инфекции и после утраты антител.

Можно ли заболеть COVID-19 после введения одного или двух компонентов вакцины, и можно ли после этого передать вирус другим людям? Лица, получившие вакцину, не могут заболеть COVID-19 или выделять вирус SARS-CoV-2, так как в вакцине отсутствует живой вирус. Полноценная защита формируется у 92% привитых через 7-42 дня после введения второго компонента вакцины.