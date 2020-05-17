Ответят на ваши вопросы

18 мая с 8.00 до 13.00 председатель Пуховичского районного Совета депутатов Александр Васильевич ПРАНОВИЧ. Тел.: 6-02-07;

с 11.00 до 12.00 начальник отдела архитектуры и строительства Пуховичского райисполкома Татьяна Леонидовна СИЛИВОНЧИК. Тел.: 6-72-07.

20 мая с 9.00 до 11.00 главный инженер ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» Дмитрий Владимирович ПРОКОПЕЦ. Тел.: 4-52-77;

с 10.00 до 11.00 заведующий нотариальной конторой Пуховичского района Ирина Николаевна ДЫМОВА. Тел.: 3-64-99.

21 мая с 9.00 до 10.00 заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации УЗ «Марьиногорская ЦРБ» Александр Евгеньевич КОПОТЬ. Тел.: 3-58-89;

с 11.00 до 12.00 председатель Пуховичского районного Совета депутатов Александр Васильевич ПРАНОВИЧ. Тел.: 6-02-07;

с 15.00 до 16.00 заместитель председателя Пуховичского райисполкома Мария Владимировна КЛИМОВИЧ. Тел.: 3-50-15;

исполняющий обязанности управляющего делами Пуховичского райисполкома Дмитрий Иванович ГУБОР. Тел.: 6-04-82.