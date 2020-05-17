Ответят на ваши вопросы

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18  мая с  8.00 до 13.00   председатель  Пуховичского районного Совета депутатов Александр Васильевич ПРАНОВИЧ.   Тел.: 6-02-07;

с 11.00 до 12.00   начальник отдела архитектуры и строительства Пуховичского райисполкома Татьяна Леонидовна СИЛИВОНЧИК.   Тел.: 6-72-07.

 20  мая с 9.00 до 11.00  главный   инженер  ГЛХУ  «Пуховичский  лесхоз»  Дмитрий Владимирович ПРОКОПЕЦ. Тел.: 4-52-77;

с 10.00 до 11.00   заведующий нотариальной  конторой  Пуховичского района   Ирина  Николаевна  ДЫМОВА. Тел.: 3-64-99.

 21  мая  с 9.00 до 10.00 заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации УЗ «Марьиногорская  ЦРБ»   Александр  Евгеньевич  КОПОТЬ.  Тел.: 3-58-89;

с  11.00 до 12.00   председатель  Пуховичского районного Совета депутатов Александр Васильевич ПРАНОВИЧ.  Тел.: 6-02-07;

с 15.00 до 16.00 заместитель  председателя   Пуховичского  райисполкома   Мария  Владимировна  КЛИМОВИЧ.   Тел.: 3-50-15;

исполняющий  обязанности управляющего делами Пуховичского райисполкома  Дмитрий  Иванович  ГУБОР.   Тел.:  6-04-82.

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