Ответят на ваши вопросы

25 мая

с 11.00 до 12.00 заместитель начальника управления землеустройства Пуховичского райисполкома Ольга Ивановна КОЧЕГАРОВА. Тел.: 6-72-07.

27 мая

с 9.00 до 11.00 председатель Пуховичского райисполкома Виктор Михайлович КОЛЕДА. Тел.: 6-72-07;

с 10.00 до 13.00 начальник отдела контроля индивидуальных предпринимателей инспекции МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району Ольга Александровна КЛОЧКО. Тел.: 3-48-06;

с 14.00 до 17.00 заместитель начальника инспекции МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району Ирина Алексеевна МИХЕЕВА. Тел.: 3-55-17.

28 мая

с 9.00 до 13.00 советник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси Светлана Ивановна МИЛЬКЕВИЧ (тел.: (8-017) 203-82-94) и председатель Пуховичского районного объединения профсоюзов Людмила Федоровна ГУЛЯКЕВИЧ (тел.: 4-57-17) по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений;

с 11.00 до 12.00 начальник отдела экономики Пуховичского райисполкома Елена Валентиновна ГРОШЕВА. Тел.: 6-72-07.