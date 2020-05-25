Ответят на ваши вопросы

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25  мая

с 11.00 до 12.00   заместитель начальника управления землеустройства Пуховичского райисполкома Ольга  Ивановна  КОЧЕГАРОВА.   Тел.: 6-72-07.

 27  мая

с 9.00 до 11.00  председатель Пуховичского райисполкома  Виктор Михайлович КОЛЕДА.                  Тел.: 6-72-07;

с  10.00  до 13.00  начальник отдела  контроля   индивидуальных  предпринимателей  инспекции МНС  Республики  Беларусь  по   Пуховичскому  району   Ольга  Александровна  КЛОЧКО.  Тел.: 3-48-06;

с 14.00 до 17.00   заместитель  начальника  инспекции МНС Республики Беларусь по  Пуховичскому  району   Ирина Алексеевна МИХЕЕВА. Тел.: 3-55-17.

 28  мая

с 9.00 до 13.00  советник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси Светлана Ивановна МИЛЬКЕВИЧ (тел.: (8-017) 203-82-94) и председатель Пуховичского районного объединения профсоюзов Людмила  Федоровна  ГУЛЯКЕВИЧ  (тел.: 4-57-17)  по вопросам, касающимся   разъяснений  норм  законодательства,  регулирующих сферу трудовых и связанных с ними  правоотношений;

с  11.00 до 12.00   начальник  отдела  экономики  Пуховичского райисполкома Елена  Валентиновна  ГРОШЕВА.  Тел.: 6-72-07.

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