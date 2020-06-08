Ответят на ваши вопросы

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«Прямые телефонные линии» проведут:
10 ИЮНЯ

с 8.00 до 13.00 председатель Пуховичского райисполкома Виктор Михайлович КОЛЕДА.                   Тел.: 6-72-07;
с 10.00 до 12.00 заместитель начальника отдела занятости управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома Лариса Владимировна ОСИПЧИК. Тел.: 5-18-40;
с 11.00 до 12.00 начальник управления по гражданству и миграции УВД Минского облисполкома полковник милиции Александр Иванович КУРНЫШ. Тел.: (8-017) 229-05-68;
с 14.00 до 17.00 начальник инспекции МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району Оксана Владимировна ТРАУЛЬКО. Тел.: 3-54-01.

11 ИЮНЯ
с 11.00 до 12.00 начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Пуховичского райисполкома Марина Александровна ДРОЗД. Тел.: 6-72-07.

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