Ответят на ваши вопросы

«Прямые телефонные линии» проведут:

10 ИЮНЯ

с 8.00 до 13.00 председатель Пуховичского райисполкома Виктор Михайлович КОЛЕДА. Тел.: 6-72-07;

с 10.00 до 12.00 заместитель начальника отдела занятости управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома Лариса Владимировна ОСИПЧИК. Тел.: 5-18-40;

с 11.00 до 12.00 начальник управления по гражданству и миграции УВД Минского облисполкома полковник милиции Александр Иванович КУРНЫШ. Тел.: (8-017) 229-05-68;

с 14.00 до 17.00 начальник инспекции МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району Оксана Владимировна ТРАУЛЬКО. Тел.: 3-54-01.

11 ИЮНЯ

с 11.00 до 12.00 начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Пуховичского райисполкома Марина Александровна ДРОЗД. Тел.: 6-72-07.