Ответят на ваши вопросы

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«Прямые  телефонные  линии»  проведут:

18  ИЮНЯ

с 11.00 до 12.00 председатель Пуховичского районного Совета депутатов Александр Васильевич ПРАНОВИЧ. Тел.: 6-02-07;

с 15.00 до 16.00 первый заместитель председателя Пуховичского райисполкома — начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию  Мария Владимировна КЛИМОВИЧ. Тел.: 3-50-15;

с 15.00 до 16.00 управляющий делами Пуховичского райисполкома Людмила Александровна БЕЛЬСКАЯ.  Тел.: 6-04-82;

с 11.00 до 12.00  начальник управления  землеустройства Пуховичского райисполкома Александр Евгеньевич БАЕШКО.  Тел.: 6-72-07.

 

19  ИЮНЯ

с 15.00 до 16.00 заместитель председателя Пуховичского райисполкома Наталья Васильевна ЛИТВИНЧУК. Тел.: 6-04-76.

 

20  ИЮНЯ

с 9.00 до 12.00 председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Викторовна ЯКУБИЦКАЯ. Тел.: (8-017) 500-41-60;

председатели и управляющие делами поссельисполкомов.

 

24  ИЮНЯ

с 11.00 до 13.00  председатель Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Максим Владимирович ЛЫСЕНКО. Тел.: (8-017) 294-44-54.

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