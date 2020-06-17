Ответят на ваши вопросы

«Прямые телефонные линии» проведут:

18 ИЮНЯ

с 11.00 до 12.00 председатель Пуховичского районного Совета депутатов Александр Васильевич ПРАНОВИЧ. Тел.: 6-02-07;

с 15.00 до 16.00 первый заместитель председателя Пуховичского райисполкома — начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Мария Владимировна КЛИМОВИЧ. Тел.: 3-50-15;

с 15.00 до 16.00 управляющий делами Пуховичского райисполкома Людмила Александровна БЕЛЬСКАЯ. Тел.: 6-04-82;

с 11.00 до 12.00 начальник управления землеустройства Пуховичского райисполкома Александр Евгеньевич БАЕШКО. Тел.: 6-72-07.

19 ИЮНЯ

с 15.00 до 16.00 заместитель председателя Пуховичского райисполкома Наталья Васильевна ЛИТВИНЧУК. Тел.: 6-04-76.

20 ИЮНЯ

с 9.00 до 12.00 председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Викторовна ЯКУБИЦКАЯ. Тел.: (8-017) 500-41-60;

председатели и управляющие делами поссельисполкомов.

24 ИЮНЯ

с 11.00 до 13.00 председатель Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Максим Владимирович ЛЫСЕНКО. Тел.: (8-017) 294-44-54.