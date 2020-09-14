Ответят на ваши вопросы

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«Прямые  телефонные линии»  проведут:

15   СЕНТЯБРЯ

с  10.00 до 11.00 начальник отдела таможенных платежей  Минской  региональной таможни Ольга  Викторовна  БУДНИК. Тел.:  (8-017)  218-96-50;

с 10.00 до 12.00 начальник отдела материально-бытового  обеспечения   пенсионеров  и  инвалидов  управления по труду, занятости и социальной защите  Пуховичского  райисполкома Сергей   Валерьевич  ЕРЕМИН. Тел.:  3-59-61;

с  11.00 до 12.00 начальник отдела по  работе с обращениями  граждан  и  юридических  лиц   Пуховичского  райисполкома  Марина  Александровна  ДРОЗД. Тел.:  6-72-07.

 

16   СЕНТЯБРЯ

с 10.00  до  11.00   заведующий   нотариальной   конторой  Пуховичского  района   Ирина  Николаевна  ДЫМОВА.  Тел.: 3-64-99;

с 11.00 до 12.00   начальник отдела  загс  Пуховичского  райисполкома  Наталья  Яковлевна  ДУБОВИК.  Тел.: 6-72-07;

с 14.00 до 17.00  первый   заместитель  начальника  ИМНС  Республики  Беларусь по Пуховичскому  району  Елена   Владимировна АНИЩЕНКО. Тел.:  3-41-21.

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