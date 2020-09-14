Ответят на ваши вопросы

«Прямые телефонные линии» проведут:

15 СЕНТЯБРЯ

с 10.00 до 11.00 начальник отдела таможенных платежей Минской региональной таможни Ольга Викторовна БУДНИК. Тел.: (8-017) 218-96-50;

с 10.00 до 12.00 начальник отдела материально-бытового обеспечения пенсионеров и инвалидов управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома Сергей Валерьевич ЕРЕМИН. Тел.: 3-59-61;

с 11.00 до 12.00 начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Пуховичского райисполкома Марина Александровна ДРОЗД. Тел.: 6-72-07.

16 СЕНТЯБРЯ

с 10.00 до 11.00 заведующий нотариальной конторой Пуховичского района Ирина Николаевна ДЫМОВА. Тел.: 3-64-99;

с 11.00 до 12.00 начальник отдела загс Пуховичского райисполкома Наталья Яковлевна ДУБОВИК. Тел.: 6-72-07;

с 14.00 до 17.00 первый заместитель начальника ИМНС Республики Беларусь по Пуховичскому району Елена Владимировна АНИЩЕНКО. Тел.: 3-41-21.