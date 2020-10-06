Ответят на ваши вопросы

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«Прямые  телефонные  линии»   проведут:

6  ОКТЯБРЯ

с 11.00 до 12.00 начальник управления землеустройства райисполкома Александр Евгеньевич БАЕШКО. Тел.:  6-72-07.

 7  ОКТЯБРЯ

с 9.00 до 11.00 главный лесничий Пуховичского лесхоза  Сергей Викторович КУЗНЕЦОВ.

Тел.:  3-57-27;

с  14.00 до 17.00 первый заместитель начальника ИМНС Республики Беларусь по Пуховичскому району Елена Владимировна АНИЩЕНКО. Тел.:  3-41-21.

 8  ОКТЯБРЯ

с 11.00 до 12.00 начальник отдела экономики райисполкома  Елена Валентиновна ГРОШЕВА.

Тел.:  6-72-07.

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