Ответят на ваши вопросы

«Прямые телефонные линии» проведут:

6 ОКТЯБРЯ

с 11.00 до 12.00 начальник управления землеустройства райисполкома Александр Евгеньевич БАЕШКО. Тел.: 6-72-07.

7 ОКТЯБРЯ

с 9.00 до 11.00 главный лесничий Пуховичского лесхоза Сергей Викторович КУЗНЕЦОВ.

Тел.: 3-57-27;

с 14.00 до 17.00 первый заместитель начальника ИМНС Республики Беларусь по Пуховичскому району Елена Владимировна АНИЩЕНКО. Тел.: 3-41-21.

8 ОКТЯБРЯ

с 11.00 до 12.00 начальник отдела экономики райисполкома Елена Валентиновна ГРОШЕВА.

Тел.: 6-72-07.