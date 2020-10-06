Ответят на ваши вопросы
«Прямые телефонные линии» проведут:
6 ОКТЯБРЯ
с 11.00 до 12.00 начальник управления землеустройства райисполкома Александр Евгеньевич БАЕШКО. Тел.: 6-72-07.
7 ОКТЯБРЯ
с 9.00 до 11.00 главный лесничий Пуховичского лесхоза Сергей Викторович КУЗНЕЦОВ.
Тел.: 3-57-27;
с 14.00 до 17.00 первый заместитель начальника ИМНС Республики Беларусь по Пуховичскому району Елена Владимировна АНИЩЕНКО. Тел.: 3-41-21.
8 ОКТЯБРЯ
с 11.00 до 12.00 начальник отдела экономики райисполкома Елена Валентиновна ГРОШЕВА.
Тел.: 6-72-07.