Ответят на ваши вопросы

«Прямые телефонные линии» и личный прием граждан проведет

19 ФЕВРАЛЯ

с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямую телефонную линию» в Шацком сельисполкоме — заместитель председателя Пуховичского райисполкома Наталья Васильевна ЛИТВИНЧУК. Тел.: 4-37-95.

20 февраля с 9.00 до 12.00

«прямые телефонные линии» проведут:

председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Викторовна ЯКУБИЦКАЯ. Тел.: (8-017) 500-41-60;

управляющий делами Пуховичского райисполкома Людмила Александровна БЕЛЬСКАЯ. Тел.: 6-72-07;

заместитель генерального директора УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского района Анжелика Васильевна ЧИЧУК. Тел.: 3-43-71;

заместитель начальника ГУ «Пуховичская райветстанция» Инна Максовна АЛЕЙЧИК. Тел.: 4-58-71;

председатели и управляющие делами поссельисполкомов.