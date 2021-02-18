Официально 

Ответят на ваши вопросы

15 Redactor Комментариев нет

 

«Прямые  телефонные  линии»  и  личный  прием  граждан проведет

19  ФЕВРАЛЯ

с  15.00  до  16.00 выездной  прием  граждан  и  «прямую  телефонную  линию»  в Шацком сельисполкоме —  заместитель председателя Пуховичского райисполкома  Наталья Васильевна ЛИТВИНЧУК. Тел.: 4-37-95.

 

20  февраля  с 9.00 до 12.00

«прямые  телефонные  линии»  проведут:

председатель  Минского областного Совета депутатов   Наталья  Викторовна  ЯКУБИЦКАЯ.    Тел.:  (8-017) 500-41-60;

управляющий делами  Пуховичского  райисполкома Людмила Александровна БЕЛЬСКАЯ.  Тел.:  6-72-07;

заместитель генерального директора УП «Жилтеплосервис»   КХ  Пуховичского  района  Анжелика  Васильевна  ЧИЧУК. Тел.:  3-43-71;

заместитель начальника ГУ «Пуховичская райветстанция» Инна Максовна АЛЕЙЧИК. Тел.: 4-58-71;

председатели   и   управляющие  делами    поссельисполкомов.

Вам также может понравиться

О проведении приписки к призывному участку

Redactor 0

Пройдут «прямые линии»

Redactor 0

Пройдет прием граждан и «прямые линии»

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿