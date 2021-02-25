Официально 

Ответят на ваши вопросы

21 Redactor Комментариев нет

26  ФЕВРАЛЯ

с  10.00 до 13.00  помощник Президента Республики Беларусь — инспектор по Минской области Игорь Владимирович ЕВСЕЕВ.   Тел.: (8-017) 500-41-60.

 

27  ФЕВРАЛЯ с 9.00 до 12.00

управляющий делами Минского облисполкома Владимир Александрович ГУРИНОВИЧ. Тел.: (8-017) 500-41-60;

первый заместитель председателя райисполкома Александр Анатольевич МАЕВСКИЙ.  Тел.: 6-72-07;

начальник Пуховичского РЭС Сергей Викторович ХАДЫКО.  Тел.: 3-50-88;

председатели   и   управляющие  делами    поссельисполкомов.

Вам также может понравиться

Внимание самозанятым лицам!

Redactor 0

Пройдут «прямые линии»

Redactor 0

Пройдут «прямые телефонные линии»

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿