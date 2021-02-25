Ответят на ваши вопросы

26 ФЕВРАЛЯ

с 10.00 до 13.00 помощник Президента Республики Беларусь — инспектор по Минской области Игорь Владимирович ЕВСЕЕВ. Тел.: (8-017) 500-41-60.

27 ФЕВРАЛЯ с 9.00 до 12.00

управляющий делами Минского облисполкома Владимир Александрович ГУРИНОВИЧ. Тел.: (8-017) 500-41-60;

первый заместитель председателя райисполкома Александр Анатольевич МАЕВСКИЙ. Тел.: 6-72-07;

начальник Пуховичского РЭС Сергей Викторович ХАДЫКО. Тел.: 3-50-88;

председатели и управляющие делами поссельисполкомов.