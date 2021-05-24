Ответят на ваши вопросы

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25  мая  

с 11.00 до 12.00  «прямую  телефонную   линию»  проведет   начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Елена Викентьевна СЕНЬКО. Тел.: 6-72-07.

26  мая

с   9.00 до 10.00 «прямую  телефонную  линию» по телефону 6-72-07, а с 10.00  выездной  прием граждан и юридических лиц в Туринском сельисполкоме  проведет председатель Пуховичского райисполкома   Виктор Михайлович  КОЛЕДА;

с 9.00 до 11.00  «прямую  телефонную   линию»  проведет   заместитель директора ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» Ольга Владимировна БАЕШКО.  Тел.: 4-53-49;

с 10.00 до 11.00  «прямую  телефонную   линию»  проведет  нотариус нотариальной конторы Пуховичского района Ирина Васильевна ПЕТРУСЕВА. Тел.: 3-56-01;

  с 14.00 до 17.00  «прямую  телефонную   линию»  проведет   заместитель начальника инспекции МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району Ирина Алексеевна МИХЕЕВА. Тел.: 3-55-17.

27  мая  

с 8.00 до 13.00  прием  граждан  в кабинете №202 Пуховичского райисполкома  проведет  председатель  Пуховичского  районного   Совета депутатов   Александр   Васильевич   ПРАНОВИЧ;

с 11.00 до 12.00  «прямую  телефонную   линию»  проведет   начальник управления по образованию, спорту и туризму райисполкома Анна Вячеславовна СКОРАЯ. Тел.: 6-72-07.

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