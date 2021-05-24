Ответят на ваши вопросы

25 мая

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Елена Викентьевна СЕНЬКО. Тел.: 6-72-07.

26 мая

с 9.00 до 10.00 «прямую телефонную линию» по телефону 6-72-07, а с 10.00 выездной прием граждан и юридических лиц в Туринском сельисполкоме проведет председатель Пуховичского райисполкома Виктор Михайлович КОЛЕДА;

с 9.00 до 11.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель директора ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» Ольга Владимировна БАЕШКО. Тел.: 4-53-49;

с 10.00 до 11.00 «прямую телефонную линию» проведет нотариус нотариальной конторы Пуховичского района Ирина Васильевна ПЕТРУСЕВА. Тел.: 3-56-01;

с 14.00 до 17.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель начальника инспекции МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району Ирина Алексеевна МИХЕЕВА. Тел.: 3-55-17.

27 мая

с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете №202 Пуховичского райисполкома проведет председатель Пуховичского районного Совета депутатов Александр Васильевич ПРАНОВИЧ;

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник управления по образованию, спорту и туризму райисполкома Анна Вячеславовна СКОРАЯ. Тел.: 6-72-07.