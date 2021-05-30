Ответят на ваши вопросы

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31  мая

с 12.00 до 13.00 «прямую телефонную линию» в Пуховичском районном исполнительном комитете проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Пуховичскому избирательному  округу № 65   Олег   Алексеевич  БЕЛОКОНЕВ. Тел.: 6-62-10.

1  июня

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам  молодежи Пуховичского райисполкома   Елена   Анатольевна   АДАМЕЙКО.  Тел.: 6-72-07.

2  июня

с 8.00 до 13.00  «прямую телефонную линию» проведет начальник  Пуховичского РОЧС  Алексей Николаевич НЕСТЕРОВИЧ.  Тел.: 6-01-89;

с 10.00 до 12.00    «прямую телефонную  линию» проведет начальник   Пуховичской  районной инспекции  природных   ресурсов и охраны   окружающей  среды   Дмитрий   Александрович  КЛИМАШЕВСКИЙ.  Тел.: 4-55-13;

с 14.00 до 17.00 «прямую телефонную линию» проведет  первый заместитель начальника инспекции  МНС  Республики  Беларусь по Пуховичскому району Елена Владимировна АНИЩЕНКО. Тел.: 3-41-21.

 

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