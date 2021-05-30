Ответят на ваши вопросы

31 мая

с 12.00 до 13.00 «прямую телефонную линию» в Пуховичском районном исполнительном комитете проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Пуховичскому избирательному округу № 65 Олег Алексеевич БЕЛОКОНЕВ. Тел.: 6-62-10.

1 июня

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пуховичского райисполкома Елена Анатольевна АДАМЕЙКО. Тел.: 6-72-07.

2 июня

с 8.00 до 13.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник Пуховичского РОЧС Алексей Николаевич НЕСТЕРОВИЧ. Тел.: 6-01-89;

с 10.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник Пуховичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Дмитрий Александрович КЛИМАШЕВСКИЙ. Тел.: 4-55-13;

с 14.00 до 17.00 «прямую телефонную линию» проведет первый заместитель начальника инспекции МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району Елена Владимировна АНИЩЕНКО. Тел.: 3-41-21.