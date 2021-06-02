Ответят на ваши вопросы

3 ИЮНЯ

с 10.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник Пуховичского ЗУЭС Владимир Николаевич ШИНКАРЕВИЧ. Тел.: 6-02-31;

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник управления землеустройства райисполкома Александр Евгеньевич БАЕШКО. Тел.: 6-72-07;

с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямую телефонную линию» в Дукорском сельисполкоме проведет заместитель председателя райисполкома Александр Григорьевич СУГАК. Тел.: 6-39-63.

4 ИЮНЯ

с 10.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель начальника отдела занятости управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Лариса Владимировна ОСИПЧИК. Тел.: 5-18-40.

5 ИЮНЯ с 9.00 до 12.00

председатели и управляющие делами поссельисполкомов.