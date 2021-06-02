Официально 

Ответят на ваши вопросы

32 Redactor Комментариев нет

 

3  ИЮНЯ

с 10.00 до 12.00  «прямую  телефонную   линию»  проведет   начальник  Пуховичского ЗУЭС Владимир Николаевич ШИНКАРЕВИЧ. Тел.: 6-02-31;

с 11.00 до 12.00  «прямую  телефонную   линию»  проведет   начальник управления землеустройства райисполкома Александр Евгеньевич БАЕШКО.  Тел.: 6-72-07;

с 15.00 до 16.00  выездной прием граждан и «прямую  телефонную   линию»   в Дукорском сельисполкоме проведет  заместитель председателя райисполкома Александр Григорьевич СУГАК. Тел.:  6-39-63.

  

4  ИЮНЯ

с 10.00 до 12.00  «прямую  телефонную   линию»  проведет   заместитель начальника отдела занятости управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Лариса Владимировна ОСИПЧИК.  Тел.: 5-18-40. 

 

5  ИЮНЯ с 9.00 до 12.00

председатели   и   управляющие  делами    поссельисполкомов.

Вам также может понравиться

Ответят на ваши вопросы

Redactor 0

В Беларуси планируют использовать полупрозрачные урны и электронное голосование

Redactor 0

Тарифная ставка первого разряда повышена

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿