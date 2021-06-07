На ваши вопросы ответят

8 ИЮНЯ

с 10.00 до 11.00 в здании Пуховичского райисполкома, а с 11.00 до 12.00 в здании ТПОО «ПуховичиТорг» будет проводить прием граждан член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Валерий Владимирович ГАЙДУКЕВИЧ;

с 10.00 до 13.00 будет проводиться «горячая линия» Комитета государственного контроля Минской области, на которую граждане могут сообщить информацию о фактах несоблюдения требований по предотвращению несанкционированного доступа посторонних лиц в образовательные учреждения, детские дошкольные учреждения, оздоровительные лагеря, а также неиспользуемые капитальные строения, здания, сооружения, подвальные и чердачные помещения, технические подполья и этажи и другое.

Звонки принимаются с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по телефонам: (8-017) 379-03-42 и (8-017) 351-05-90;

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Екатерина Ивановна ВЕРАС. Тел.: 6-72-07.

9 ИЮНЯ

с 8.00 до 13.00 прием граждан проведет председатель Пуховичского районного исполнительного комитета Виктор Михайлович КОЛЕДА;

с 14.00 до 17.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник инспекции МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району Оксана Владимировна ТРАУЛЬКО. Тел.: 3-54-01.

10 ИЮНЯ

с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете 202, а с 10.00 до 11.00 «прямую телефонную линию» проведет председатель Пуховичского районного Совета депутатов Александр Васильевич ПРАНОВИЧ. Тел.: 6-02-07;

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник отдела загс райисполкома Наталья Яковлевна ДУБОВИК. Тел.: 6-72-07;

с 11.00 до 13.00 «прямую телефонную линию» проведет председатель суда Пуховичского района Сергей Вячеславович ВАСИЛЕВСКИЙ. Тел.: 6-05-20.