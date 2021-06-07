На ваши вопросы ответят

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8  ИЮНЯ

с 10.00 до 11.00  в здании Пуховичского райисполкома, а с 11.00 до 12.00 в здании ТПОО «ПуховичиТорг» будет проводить прием граждан член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Валерий Владимирович ГАЙДУКЕВИЧ;

с 10.00 до 13.00 будет проводиться «горячая  линия» Комитета государственного контроля Минской области,  на которую граждане могут сообщить информацию о фактах несоблюдения требований по предотвращению несанкционированного доступа посторонних лиц в образовательные учреждения, детские дошкольные учреждения, оздоровительные лагеря, а также неиспользуемые капитальные строения, здания, сооружения, подвальные и чердачные помещения, технические подполья и этажи и другое.

Звонки принимаются с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по  телефонам:  (8-017) 379-03-42 и (8-017) 351-05-90;

с 11.00 до 12.00  «прямую  телефонную   линию»  проведет   начальник  отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Екатерина Ивановна ВЕРАС. Тел.: 6-72-07.

9  ИЮНЯ

с 8.00 до 13.00  прием граждан проведет председатель Пуховичского районного исполнительного комитета Виктор Михайлович КОЛЕДА;

с 14.00 до 17.00  «прямую  телефонную   линию»  проведет   начальник  инспекции МНС  Республики Беларусь по Пуховичскому району Оксана Владимировна ТРАУЛЬКО. Тел.: 3-54-01.

10  ИЮНЯ

с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете 202, а с 10.00 до 11.00 «прямую телефонную линию»  проведет  председатель  Пуховичского  районного   Совета депутатов   Александр   Васильевич   ПРАНОВИЧ. Тел.: 6-02-07;

с 11.00 до 12.00  «прямую  телефонную   линию»  проведет   начальник  отдела  загс райисполкома Наталья Яковлевна ДУБОВИК. Тел.: 6-72-07;

с 11.00 до 13.00  «прямую  телефонную   линию»  проведет  председатель суда Пуховичского района Сергей Вячеславович ВАСИЛЕВСКИЙ. Тел.: 6-05-20.

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