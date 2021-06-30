Ответят на ваши вопросы…

1 ИЮЛЯ

с 10.00 до 11.00 в Минской региональной таможне состоится «прямая телефонная линия» при участии начальника отдела тарифного регулирования Марии Дмитриевны ЛАУЩЕНКО на тему «О предоставлении документов для подтверждения заявленной таможенной стоимости».

Получить ответы на интересующие вопросы в рамках данной темы можно по телефону (8-017) 218-96-40;

с 10.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель начальника Пуховичского ЗУЭС Юрий Викторович СВИРИД. Тел.: 6-02-31.