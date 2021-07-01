Ответят на ваши вопросы…

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ГРАФИК личного и выездного приема граждан и представителей юридических лиц, проведения «прямых телефонных линий» руководством районного исполнительного комитета и районного Совета депутатов в июле 2021 года
Виктор Михайлович КОЛЕДА —
председатель Пуховичского районного исполнительного комитета:
14 июля — с 8.00 до 13.00 прием граждан;
28 июля — с 9.00 до 10.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия», а с 10.00 — выездной прием граждан и юридических лиц в Шацком сельисполкоме.
Александр Васильевич ПРАНОВИЧ —
председатель Пуховичского районного Совета депутатов:
8 июля — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 202, а с 10.00 до 11.00 — «прямая телефонная линия» по телефону 6-02-07;
15 июля — с 9.00 до 10.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 9-02-75 в Руденском сельисполкоме;
22 июля — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 202.
Александр Анатольевич МАЕВСКИЙ —
первый заместитель председателя райисполкома,
начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию (курирует вопросы землепользования, деятельности сельскохозяйственных организаций
и садоводческих товариществ):
7 июля — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 117, а с 11.00 до 12.00 — «прямая телефонная линия» по телефону 6-72-07;
15 июля — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 9-86-35 в Туринском сельисполкоме.
Наталья Анатольевна ЧЕРНЫШЕВА —
заместитель председателя райисполкома (курирует вопросы идеологической работы, здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной сферы):
6 июля — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 9-63-35 в Блужском сельисполкоме;
21 июля — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 201, а с 10.00 до 11.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия» с населением.
Наталья Васильевна ЛИТВИНЧУК —
заместитель председателя райисполкома (курирует вопросы промышленности, транспорта, торговли и услуг):
7 июля — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 205, а с 9.00 до 10.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия» с населением;
16 июля — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 7-60-46 в Дубровском сельисполкоме.
Александр Григорьевич СУГАК —
заместитель председателя райисполкома (курирует вопросы архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства):
1 июля — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 3-03-16 в Новопольском сельисполкоме;
21 июля — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 212, а с 11.00 до 12.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия» с населением.
Людмила Александровна БЕЛЬСКАЯ —
управляющий делами райисполкома:
15 июля — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 4-23-28 в Правдинском посисполкоме.
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц» в райисполкоме проводится предварительная запись на личный прием к руководству районного исполнительного комитета в дни и часы работы райисполкома по телефону 2-04-24.