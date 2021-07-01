Ответят на ваши вопросы…

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ГРАФИК личного и выездного приема граждан и представителей юридических лиц, проведения «прямых телефонных линий» руководством районного исполнительного комитета и районного Совета депутатов в июле 2021 года

Виктор  Михайлович  КОЛЕДА —

председатель Пуховичского районного  исполнительного комитета:

14 июля  —  с 8.00 до 13.00  прием граждан;

28 июля  —   с 9.00 до 10.00  по телефону  6-72-07  —   «прямая телефонная  линия», а с 10.00 — выездной   прием  граждан  и  юридических лиц  в Шацком сельисполкоме.

Александр  Васильевич   ПРАНОВИЧ  — 

председатель Пуховичского  районного  Совета  депутатов:

8 июля  с  8.00  до  13.00  прием  граждан  в  кабинете № 202, а с 10.00 до 11.00 —  «прямая телефонная  линия» по телефону 6-02-07;

15 июля с 9.00 до 10.00 выездной прием  граждан и   «прямая телефонная   линия»  по   телефону   9-02-75  в Руденском сельисполкоме;

22 июля  — с  8.00  до  13.00  прием  граждан  в  кабинете № 202.

Александр  Анатольевич  МАЕВСКИЙ  —

первый  заместитель  председателя  райисполкома,

начальник  управления  по сельскому хозяйству и  продовольствию  (курирует  вопросы  землепользования,  деятельности  сельскохозяйственных  организаций 

и  садоводческих  товариществ):

7 июля  — с  8.00  до  13.00  прием  граждан   в   кабинете   № 117,   а  с  11.00   до 12.00 — «прямая телефонная  линия» по телефону 6-72-07;

15 июля  —  с 15.00 до 16.00  выездной   прием    граждан    и   «прямая    телефонная   линия»   по   телефону     9-86-35  в  Туринском сельисполкоме.

Наталья  Анатольевна  ЧЕРНЫШЕВА —

заместитель председателя  райисполкома (курирует  вопросы  идеологической работы,  здравоохранения,  образования,  культуры,  спорта,  социальной  сферы):

6 июля с 15.00 до 16.00 выездной прием  граждан и   «прямая  телефонная   линия»  по   телефону   9-63-35          в  Блужском  сельисполкоме;

21 июля  —  с  8.00 до 13.00 прием   граждан  в  кабинете   №  201,  а  с  10.00  до 11.00  по  телефону  6-72-07 —   «прямая   телефонная  линия» с населением.

Наталья  Васильевна  ЛИТВИНЧУК  —

заместитель  председателя  райисполкома (курирует  вопросы  промышленности,  транспорта,  торговли  и  услуг):

7 июля   с  8.00 до 13.00   прием   граждан  в  кабинете   № 205,  а  с  9.00  до 10.00  по  телефону  6-72-07 —  «прямая   телефонная  линия» с населением;

16 июля —  с 15.00 до 16.00 выездной   прием  граждан  и   «прямая   телефонная   линия»  по  телефону  7-60-46  в  Дубровском  сельисполкоме.

Александр  Григорьевич СУГАК  —

заместитель председателя райисполкома (курирует  вопросы архитектуры,  строительства, жилищно-коммунального и  дорожного хозяйства):

1 июля  —  с 15.00  до  16.00  выездной   прием  граждан  и  «прямая телефонная  линия»  по  телефону 3-03-16  в  Новопольском  сельисполкоме;

21 июля  —  с  8.00  до  13.00   прием   граждан  в  кабинете  № 212,  а  с  11.00  до 12.00  по  телефону  6-72-07 —   «прямая   телефонная  линия» с населением.

Людмила Александровна БЕЛЬСКАЯ  —

управляющий делами райисполкома:

15  июля  —  с 15.00  до  16.00  выездной   прием  граждан  и  «прямая телефонная  линия»  по  телефону 4-23-28 в Правдинском  посисполкоме.

В соответствии  с  Законом  Республики  Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц» в райисполкоме проводится предварительная  запись на  личный   прием к руководству районного  исполнительного комитета  в  дни  и  часы  работы  райисполкома  по  телефону  2-04-24.

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