Ответят на ваши вопросы

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22  декабря  

с 9.00  до  10.00  выездной   прием  граждан  и  «прямую телефонную  линию»  по  телефону 6-72-07  в  Свислочском  сельисполкоме проведет  председатель Пуховичского районного исполнительного комитета Виктор Михайлович КОЛЕДА;

с 8.00  до  13.00 «прямую  телефонную линию» проведет заместитель начальника Пуховичского РОЧС Иван Сергеевич МАЗАНИК. Тел.:  6-04-99;

с 9.00  до  12.00 «прямую  телефонную линию» проведет исполняющий обязанности директора КЗУП «ЭкоВторСнаб» Алексей Викентьевич БРЕССКИЙ. Тел.:  6-31-52.

 

23  декабря  

с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 202 проведет председатель Пуховичского районного Совета депутатов Мария Владимировна КЛИМОВИЧ;

с 11.00  до  12.00  «прямую телефонную  линию»  проведет  начальник управления по образованию, спорту и туризму Пуховичского райисполкома Анна Вячеславовна СКОРАЯ. Тел.: 6-72-07;

с 9.00  до  12.00  «прямую телефонную  линию»  проведет  заместитель главного врача УЗ «Марьиногорская ЦРБ»  Максим Владиславович ТОВКАЙ. Тел.: 3-57-66.

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