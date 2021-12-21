Ответят на ваши вопросы

22 декабря

с 9.00 до 10.00 выездной прием граждан и «прямую телефонную линию» по телефону 6-72-07 в Свислочском сельисполкоме проведет председатель Пуховичского районного исполнительного комитета Виктор Михайлович КОЛЕДА;

с 8.00 до 13.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель начальника Пуховичского РОЧС Иван Сергеевич МАЗАНИК. Тел.: 6-04-99;

с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет исполняющий обязанности директора КЗУП «ЭкоВторСнаб» Алексей Викентьевич БРЕССКИЙ. Тел.: 6-31-52.

23 декабря

с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 202 проведет председатель Пуховичского районного Совета депутатов Мария Владимировна КЛИМОВИЧ;

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник управления по образованию, спорту и туризму Пуховичского райисполкома Анна Вячеславовна СКОРАЯ. Тел.: 6-72-07;

с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель главного врача УЗ «Марьиногорская ЦРБ» Максим Владиславович ТОВКАЙ. Тел.: 3-57-66.