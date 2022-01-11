Ответят на ваши вопросы

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12  января  

с 8.00 до 13.00 прием граждан проведет председатель  Пуховичского райисполкома  Виктор  Михайлович  КОЛЕДА;

с 9.00 до 13.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник Пуховичской районной инспекции природных ресурсов и  охраны окружающей среды  Наталья Викторовна КОЛЕСЕНКО.  Тел.: 4-55-13;

с 10.00 до 12.00 «прямую  телефонную линию» проведет заведующий нотариальной конторой Пуховичского района  Ирина  Николаевна  ДЫМОВА.  Тел.:  3-64-99;

с 14.00 до 17.00 «прямую телефонную линию» проведет  начальник ИМНС  по Пуховичскому району  Ирина Алексеевна МИХЕЕВА.  Тел.: 3-54-01.

 

13  января  

с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете  № 202,  а  с  10.00  до 11.00 «прямую  телефонную   линию» проведет  председатель Пуховичского  районного  Совета  депутатов   Мария   Владимировна  КЛИМОВИЧ.  Тел.: 6-02-07;

с 9.00 до 10.00 «прямую телефонную линию» проведет директор ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Пуховичского района»  Марина  Михайловна РОГАТКО.  Тел.: 4-55-19;

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник отдела загс Пуховичского райисполкома  Наталья Яковлевна ДУБОВИК.  Тел.: 6-72-07.

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