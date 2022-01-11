Ответят на ваши вопросы

12 января

с 8.00 до 13.00 прием граждан проведет председатель Пуховичского райисполкома Виктор Михайлович КОЛЕДА;

с 9.00 до 13.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник Пуховичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Наталья Викторовна КОЛЕСЕНКО. Тел.: 4-55-13;

с 10.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет заведующий нотариальной конторой Пуховичского района Ирина Николаевна ДЫМОВА. Тел.: 3-64-99;

с 14.00 до 17.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник ИМНС по Пуховичскому району Ирина Алексеевна МИХЕЕВА. Тел.: 3-54-01.

13 января

с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 202, а с 10.00 до 11.00 «прямую телефонную линию» проведет председатель Пуховичского районного Совета депутатов Мария Владимировна КЛИМОВИЧ. Тел.: 6-02-07;

с 9.00 до 10.00 «прямую телефонную линию» проведет директор ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Пуховичского района» Марина Михайловна РОГАТКО. Тел.: 4-55-19;

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник отдела загс Пуховичского райисполкома Наталья Яковлевна ДУБОВИК. Тел.: 6-72-07.