Ответят на ваши вопросы
12 января
с 8.00 до 13.00 прием граждан проведет председатель Пуховичского райисполкома Виктор Михайлович КОЛЕДА;
с 9.00 до 13.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник Пуховичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Наталья Викторовна КОЛЕСЕНКО. Тел.: 4-55-13;
с 10.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет заведующий нотариальной конторой Пуховичского района Ирина Николаевна ДЫМОВА. Тел.: 3-64-99;
с 14.00 до 17.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник ИМНС по Пуховичскому району Ирина Алексеевна МИХЕЕВА. Тел.: 3-54-01.
13 января
с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 202, а с 10.00 до 11.00 «прямую телефонную линию» проведет председатель Пуховичского районного Совета депутатов Мария Владимировна КЛИМОВИЧ. Тел.: 6-02-07;
с 9.00 до 10.00 «прямую телефонную линию» проведет директор ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Пуховичского района» Марина Михайловна РОГАТКО. Тел.: 4-55-19;
с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник отдела загс Пуховичского райисполкома Наталья Яковлевна ДУБОВИК. Тел.: 6-72-07.