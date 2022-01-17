Ответят на ваши вопросы

18 ЯНВАРЯ

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет главный специалист отдела архитектуры и строительства райисполкома Юлия Ивановна ПОЛИКАРПОВА. Тел.: 6-72-07.

19 ЯНВАРЯ

с 8.00 до 13.00 личный прием в кабинете №201, а с 10.00 до 11.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя райисполкома Наталья Анатольевна ЧЕРНЫШЕВА. Тел.: 6-72-07;

с 8.00 до 13.00 личный прием в кабинете №212, а с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя райисполкома Денис Геннадьевич ШИРОКИЙ. Тел.: 6-72-07;

с 9.00 до 11.00 «прямую телефонную линию» проведет главный инженер ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» Дмитрий Иванович БРИЖЕВИЧ. Тел.: 4-52-77;

с 10.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет нотариус нотариальной конторы Пуховичского района Ольга Ивановна БАДАЖКОВА. Тел.: 3-59-74;

с 14.00 до 17.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель начальника инспекции — начальник управления по работе с плательщиками по Червенскому району Инна Александровна КУРЕЙЧИК. Тел.: (8-01714) 2-85-76.

20 ЯНВАРЯ

с 10.00 до 12.00 выездной прием граждан, индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц будет проводить председатель Минского областного Совета депутатов, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Викторовна ЯКУБИЦКАЯ.

Мероприятие будет проходить в административном здании Пуховичского районного исполнительного комитета (г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47, зал заседаний).

Предварительная запись на прием будет осуществляться 17 января по телефону 2-04-24;

с 10.00 до 11.00 выездной прием граждан, индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц, а с 11.00 до 11.30 «прямая телефонная линия» директора государственного предприятия «Миноблпассажиртранс» Александра Владимировича КОХНО. Тел.: 6-04-76.

Мероприятие будет проходить в административном здании Пуховичского районного исполнительного комитета (г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47, каб. 205).

Предварительная запись на прием будет осуществляется до 16.30 18 января по телефону 2-04-24;

с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель главного врача УЗ «Марьиногорская ЦРБ» Максим Владиславович ТОВКАЙ. Тел.: 3-57-66;

с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» в Блужском сельисполкоме председателя Пуховичского районного Совета депутатов Марии Владимировны КЛИМОВИЧ. Тел.: 9-63-35;

с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» в Дубровском сельисполкоме первого заместителя председателя — начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Александра Анатольевича МАЕВСКОГО. Тел.: 7-60-46;

с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» в Новпольском сельисполкоме управляющего делами Людмилы Александровны БЕЛЬСКОЙ. Тел.: 3-03-16;

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Елена Викентьевна СЕНЬКО. Тел.: 6-72-07.