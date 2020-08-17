Ответят на вопросы пуховчан

«Прямые телефонные линии» проведут:

19 августа

с 8.00 до 13.00 заместитель председателя Пуховичского райисполкома Наталья Анатольевна ЧЕРНЫШЕВА. Тел.: 3-50-07;

с 8.00 до 13.00 заместитель председателя Пуховичского райисполкома Александр Григорьевич СУГАК. Тел.: 3-54-18;

с 9.00 до 11.00 главный инженер ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» Дмитрий Владимирович ПРОКОПЕЦ. Тел.: 4-52-77;

с 10.00 до 11.00 нотариус нотариальной конторы Ольга Александровна ФЕДОРОВИЧ. Тел.: 3-65-01;

с 10.00 до 13.00 начальник управления камеральных проверок инспекции МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району Наталья Николаевна ИВАНОВА. Тел.: 6-05-48.

20 августа

с 11.00 до 12.00 председатель Пуховичского районного Совета депутатов Александр Васильевич ПРАНОВИЧ. Тел.: 6-02-07;

с 11.00 до 12.00 начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Пуховичского райисполкома Сергей Николаевич МЕЖЕННЫЙ. Тел.: 6-72-07;

с 15.00 до 16.00 первый заместитель председателя — начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Мария Владимировна КЛИМОВИЧ. Тел.: 3-50-15;

с 15.00 до 16.00 управляющий делами Пуховичского райисполкома Людмила Александровна БЕЛЬСКАЯ. Тел.: 6-04-82.