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Ответят на вопросы пуховчан

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«Прямые  телефонные  линии»  проведут:

 19  августа  

с  8.00 до 13.00 заместитель председателя Пуховичского райисполкома Наталья Анатольевна ЧЕРНЫШЕВА.    Тел.:  3-50-07;

с  8.00 до 13.00 заместитель председателя Пуховичского райисполкома Александр Григорьевич СУГАК.  Тел.: 3-54-18;

с  9.00 до 11.00 главный инженер ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» Дмитрий Владимирович ПРОКОПЕЦ.    Тел.:  4-52-77;

с  10.00 до 11.00 нотариус нотариальной конторы Ольга Александровна ФЕДОРОВИЧ.  Тел.:  3-65-01;

с  10.00 до 13.00 начальник управления камеральных проверок  инспекции МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району Наталья Николаевна ИВАНОВА.  Тел.:  6-05-48.

 

20  августа  

с  11.00 до 12.00 председатель  Пуховичского районного Совета депутатов Александр Васильевич ПРАНОВИЧ. Тел.:  6-02-07;

с  11.00 до 12.00 начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Пуховичского райисполкома Сергей  Николаевич  МЕЖЕННЫЙ.  Тел.:  6-72-07;

с  15.00 до 16.00 первый заместитель председателя —  начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Мария Владимировна КЛИМОВИЧ. Тел.: 3-50-15;

с  15.00 до 16.00 управляющий делами Пуховичского райисполкома Людмила Александровна БЕЛЬСКАЯ. Тел.:  6-04-82.

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