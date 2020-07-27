Охота должна быть безопасной

Со второй субботы августа начнется самый массовый и самый длительный сезон охоты – так называемая «утиная охота».

В летне-осенний период она всегда была одной из самых популярных благодаря доступности, спортивности и увлекательности, и не удивительно, что открытие летне-осеннего сезона охоты – долгожданное событие для большинства охотников.

Владение личным оружием накладывает на охотника особую морально-психологическую ответственность, ведь оружие – источник повышенной опасности. Беспечность и халатное обращение с оружием может привести к непоправимым последствиям.

При осуществлении охоты запрещается:

использовать охотничье оружие, имеющее технические неисправности;

применять патроны, не соответствующие данному охотничьему оружию;

осуществлять посадку в транспортное средство и высадку из него с заряженным охотничьим оружием;

доставать собранное охотничье оружие за ствол (стволы) из транспортного средства;

производить стрельбу на шум, шорох, по неясно видимой цели, в тумане, в сильный снегопад, в сумерках, против солнца и при других условиях плохой видимости, а также по взлетающей птице ниже 2,5 метра в условиях ограниченной видимости;

производить стрельбу и находиться с заряженным охотничьим оружием на расстоянии менее 200 метров от крайнего строения населенного пункта;

производить стрельбу в направлении людей, населенных пунктов, сельскохозяйственных животных, транспортных средств из огнестрельного гладкоствольного охотничьего оружия на расстоянии менее 500 метров до них и из огнестрельного охотничьего оружия с нарезным стволом – менее 2 километров;

направлять охотничье оружие, в том числе незаряженное, на человека, домашних животных или места их размещения;

без необходимости производить выстрел, взводить курок внешнекуркового оружия или снимать с предохранителя внутрикурковое оружие;

производить стрельбу из лодки через гребцов или других охотников, находящихся в лодке;

добивать прикладом оружия раненое охотничье животное.

Перед охотой охотничье оружие следует тщательно осмотреть и проверить, убрать из ствола (стволов) излишки масла, устранить возможные дефекты, проверить надежность действия предохранителя. Следует проверить все патроны, при необходимости произвести их калибровку. Не рекомендуется применять патроны с истекшим сроком годности и патроны с признаками ржавчины на металлической части или поверхности капсюля.

При передвижении для проведения охоты на всех видах транспортных средств охотничье оружие должно быть зачехленным, за исключением случаев, установленных настоящими Правилами.

При переездах в пределах охотничьих угодий вне автомобильных дорог общего пользования, а также при передвижении на лодке по водному объекту во время следования к скрадку и другим местам укрытия допускается держать огнестрельное охотничье оружие собранным, но обязательно разряженным и направленным стволом (стволами) вверх или в сторону от находящихся рядом людей.

Допускается перевозка разряженного незачехленного охотничьего оружия по дорогам общего пользования в границах разрешенных территорий по охотничьей путевке к разрешению на добычу охотничьего животного при проведении охоты с назначением руководителя охоты, являющегося должностным лицом пользователя охотничьих угодий, за исключением участков указанных дорог в границах населенных пунктов.

При охоте с маломерного судна с подъезда может быть заряжено охотничье оружие охотников, находящихся впереди или по бортам по курсу маломерного судна.

Охотничье оружие должно быть разряжено при:

преодолении на охоте различных препятствий (канавы, изгороди, буреломы и другое), переходе по кладям через речки, ручьи;

переезде из одного загона в другой, перед посадкой в транспортное средство;

подходе к месту привала и сбора;

встрече с должностными лицами Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, Министерства лесного хозяйства, внутренних дел, пользователя охотничьих угодий, осуществляющими охрану охотничьих животных в охотничьих угодьях, по их требованию.

Соблюдение указанных требований повысят вашу личную культуру охоты. Удачных Вам охот!

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира.