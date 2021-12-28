Охотники в лесу Пуховичского района нашли погибшей Тамару Першко

Тамара Першко, 73-летняя пенсионерка, которая в поселке Правдинском Пуховичского района 18 ноября ушла из дома своих родственников и пропала, найдена погибшей в лесном массиве.

Известна причина смерти пожилой женщины. Она умерла от переохлаждения. Об этом рассказала корреспонденту МЛЫН.BY координатор поисково-спасательного отряда «Ангел» Александр Богуш.

Тамару Першко в Правдинский забрали родственников после того, как в Пуховичах умер от коронавируса ее муж. Предположительно, 18 ноября она ушла из поселка в надежде вернуться в Пуховичи в свой дом. «Ангелы» выезжали на поиски 21 ноября, но найти женщину тогда не удалось.

Тело Тамары Першко обнаружили охотники 18 декабря.

– Нам только сейчас сообщили о том, что Першко найдена погибшей, – рассказывает Александр Богуш. – Оперуполномоченный сотрудник розыска Пуховичского РОВД рассказал: охотники нашли тело совершенно случайно на болотистой местности, где раньше проводились торфоразработки. Там сплошной бурелом. Дороги нет от слова «совсем». Если быть точным, то место обнаружения тела – на расстоянии двух километров 620 метров от дома родственников женщины в Правдинском, из которого она ушла в день пропажи. Выяснилось, что мы, занимаясь поисками 21 ноября, находились на расстоянии 350 метров от той точки.

Поисково-спасательный отряд «Ангел» прекратил розыск Тамары Першко и выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей.