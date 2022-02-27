На Свислочском первом участке для голосования №4, расположенном в ГУО “Свислочская средняя школа им. А.Г. Червякова в день референдума работала выставка творческих работ учащихся. Дети подготовили концертную программу “Мы – дети своей страны!”.

— Явка избирателей у нас хорошая, — отметила председатель участковой комиссии Свислочского первого участка для голосования №4, Татьяна Архипова. — Причем, наши жители активны, как во время досрочного, так и в день основного голосования.

Анастасія ПЛЯТНЁВА.